Сборная Сербии назвала окончательный состав на матч с Россией

Тренерский штаб сборнойназвал окончательный состав на предстоящий товарищеский матч с

В список вошли три футболиста из российской Премьер-лиги. Это Страхиня Эракович («Зенит»), Саша Зделар и Милан Гайич (оба — ЦСКА). В расширенном списке также был защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Состав сборной Сербии: Ваня Милинкович‑Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич, Саша Зделар (оба — ЦСКА), Матия Настасич («Мальорка»), Алекса Терзич, Страхиня Павлович (оба — «РБ Зальцбург») Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович‑Савич, Александар Митрович (оба — «Аль‑Хиляль»), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Самед Баждар («Партизан»), Лука Йович («Милан»), Душан Влахович, Филипп Костич (оба — «Ювентус»).

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве, начало — в 20:00 мск.