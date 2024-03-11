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    Сборная Сербии назвала окончательный состав на матч с Россией

    Футбол Сборная Сербии Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Тренерский штаб сборной Сербии назвал окончательный состав на предстоящий товарищеский матч с Россией.

    Страхиня Эракович
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    Страхиня Эракович

    В список вошли три футболиста из российской Премьер-лиги. Это Страхиня Эракович («Зенит»), Саша Зделар и Милан Гайич (оба — ЦСКА). В расширенном списке также был защитник «Спартака» Срджан Бабич.

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    Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве, начало — в 20:00 мск.

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