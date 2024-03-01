ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга»
  • 13:02
    • Головин, Захарян и Кузяев вошли в расширенный состав сборной России на матч с Сербией и Парагваем
    Все новости спорта

    Головин, Захарян и Кузяев вошли в расширенный состав сборной России на матч с Сербией и Парагваем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии Сборная Парагвая Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав на предстоящие товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва);

    защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва);

    полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Карпукас (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин (»Монако«), Андрей Мостовой (»Зенит«, Санкт-Петербург), Алексей Миранчук (»Аталанта«, Бергамо), Даниил Фомин (»Динамо«, Москва), Арсен Захарян (»Реал Сосьедад«, Сан-Себастьян).

    нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Иван Сергеев (»Зенит«, Санкт-Петербург), Константин Тюкавин (»Динамо«, Москва).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится первый весенний матч РПЛ?
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Ждем много голов
  • «Монако» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Команды сыграют результативно?
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры