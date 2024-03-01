Головин, Захарян и Кузяев вошли в расширенный состав сборной России на матч с Сербией и Парагваем

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва);
защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов», Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва);
полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Карпукас (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин (»Монако«), Андрей Мостовой (»Зенит«, Санкт-Петербург), Алексей Миранчук (»Аталанта«, Бергамо), Даниил Фомин (»Динамо«, Москва), Арсен Захарян (»Реал Сосьедад«, Сан-Себастьян).
нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Иван Сергеев (»Зенит«, Санкт-Петербург), Константин Тюкавин (»Динамо«, Москва).