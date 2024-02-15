Генсек федерации футбола Парагвая: Мы сразу согласились на предложение сыграть с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагваярассказал, как была достигнуть договоренность о проведении товарищеского матча со сборной

Матч Россия — Парагвай состоится 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».

«Не было никаких проблем. Еще в декабре российская сторона предложила нам провести товарищеский матч, и мы сразу согласились. Все прошло очень дружелюбно. На самом деле, за многие годы у нас сложились хорошие отношения с РФС.

Лично скажу про себя: у меня есть тесные связи с Россией, мои прадеды русские. Моя фамилия берет начало в городе Гороховец. Примерно в 1918 году мой прадед служил в военно-морском флоте Российской империи, но после революции он и вся моя семья покинула страну, а в 1925 году поселилась в Парагвае. Поэтому договориться нашим федерациям об организации товарищеского матча было не сложно, ха-ха!

Мы получили предложение от РФС и приняли условия матча в Москве. Все потому, что у российской команды уже запланирована первая игра в России против Сербии, поэтому играть на другом континенте было невозможно. Мы сразу согласились на проведение матча в Москве.

Нас все устраивает. 18 марта сборная Парагвая приедет в Россию и проведет подготовительные сборы в Сочи. Будем тренироваться в ожидании матча 25-го числа.

Сборная России — сильная команда. Но также мы знаем о сильных возможностях и характере своих игроков относительно уровня соперника.

Для нашей национальной сборной это будет финальная стадия подготовки: неделя тренировок и проведение сложного матча с Россией. Мы готовимся к Кубку Америки в июне и квалификационным матчам к чемпионату мира в сентябре», — приводит слова Канонникоффа Sport24.