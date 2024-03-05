Четыре игрока из РПЛ вошли в расширенный состав сборной Сербии на матч с Россией

Тренерский штаб сборнойназвал расширенный состав на предстоящий товарищеский матч с

В список вошли четыре футболиста из российской Премьер-лиги. Это Страхиня Эракович («Зенит»), Саша Зделар, Милан Гайич (оба — ЦСКА) и Срджан Бабич («Спартак»).

Кроме того, в предварительный состав попали вратарь Джордже Петрович («Челси»), защитники Никола Миленкович («Фиорентина») и Ян-Карло Симич («Милан»), полузащитники Лазар Самарджич (Удинезе), Душан Тадич («Фенербахче»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль») и Филип Костич («Ювентус»), нападающие Александр Митрович («Аль-Хиляль») и Лука Йович («Милан»).

Расширенный состав сборной Сербии на матч с Россией twitter.com/FSSrbije

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве, начало — в 20:00 мск.