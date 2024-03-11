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    Стал известен состав сборной России

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    Тренерский штаб сборной России опубликовал список из 28 футболистов, вызванных на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая.

    Валерий Карпин — тренер сборной России
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    Валерий Карпин — тренер сборной России

    Состав сборной России:

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунёв («Карабах»).

    Защитники: Юрий Горшков («Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Даниил Хлусевич («Спартак» Москва).

    Полузащитники: Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак» Москва), Андрей Мостовой («Зенит» Санкт-Петербург).

    Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

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    Со сборной Сербии игра пройдет 21 марта, а через четыре дня с Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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