Стал известен состав сборной России

Состав сборной России:
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунёв («Карабах»).
Защитники: Юрий Горшков («Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Даниил Хлусевич («Спартак» Москва).
Полузащитники: Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак» Москва), Андрей Мостовой («Зенит» Санкт-Петербург).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).
Со сборной Сербии игра пройдет 21 марта, а через четыре дня с Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».