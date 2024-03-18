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    «КАМАЗ» неожиданно победил махачкалинское «Динамо»

    «КАМАЗ» — «Динамо»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

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    В матче 23-го тура Первой лиги «КАМАЗ» на своем поле был сильнее одного из лидеров «Динамо» из Махачкалы — 2:1.

    Юрий Кириллов («КАМАЗ»)
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    Юрий Кириллов («КАМАЗ»)

    На 36-й минуте счет открыл крайний защитник гостей Дмитрий Стародуб.

    «Динамо» восстановило статус-кво на 43-й минуте после точного удара Никиты Глушкова.

    Победный мяч на 69-й минуте забил 21-летний полузащитник «КАМАЗа» Даниил Родин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Динамо-Махачкала 2:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Стародуб (36'), 1:1 Никита Глушков (43'), 2:1 Даниил Родин (69') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дмитрий Стародуб, Максим Лаук, Samok S., Gorelov P., Gyurdzhan A. Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Kasimov A., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Темиркан Сундуков (44'), Валентин Пальцев (45'), Даниил Родин (67'), Kasimov A. (90'), Yusupov Z. (90+3')

    «КАМАЗ» в следующем туре примет «Енисей».

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    «Динамо» сыграет дома с «Химками».

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