«КАМАЗ» — «Динамо»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

Юрий Кириллов («КАМАЗ») Фото: fckamaz.ru
На 36-й минуте счет открыл крайний защитник гостей Дмитрий Стародуб.
«Динамо» восстановило статус-кво на 43-й минуте после точного удара Никиты Глушкова.
Победный мяч на 69-й минуте забил 21-летний полузащитник «КАМАЗа» Даниил Родин.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — Динамо-Махачкала 2:1
Голы: 1:0 Дмитрий Стародуб (36'), 1:1 Никита Глушков (43'), 2:1 Даниил Родин (69') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дмитрий Стародуб, Максим Лаук, Samok S., Gorelov P., Gyurdzhan A. Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Kasimov A., Serderov S., Yusupov Z. Предупреждения: Темиркан Сундуков (44'), Валентин Пальцев (45'), Даниил Родин (67'), Kasimov A. (90'), Yusupov Z. (90+3')
«КАМАЗ» в следующем туре примет «Енисей».
«Динамо» сыграет дома с «Химками».