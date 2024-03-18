начнут матч в 19:30 в очередном туре ФНЛ, 18.03.2024.

Последний матч: «Динамо-Махачкала» — «КамАЗ» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КамАЗ» — «Динамо-Махачкала» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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