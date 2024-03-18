«КАМАЗ»
Турнирное положение: Клуб из Набережных Челнов на текущий момент в таблице первой лиги с 26 очками идет на 12 месте и на пять пунктов опережает зону вылета.
«КАМАЗ» смог выиграть шесть встреч из 22 проведенных, а также по восемь раз уступал и расписывал мировые. Разница мячей — 19:22.
Последние матчи: В прошлом туре команда на выезде проиграла со счетом 0:2 «Нефтехимику», а перед этим она поделила очки на выезде с «Ленинградцем» 0:0. И данные поединки стали первыми для коллектива после зимнего перерыва.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К данной встрече «КАМАЗ» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период клуб расписал три ничьи и дважды терпел фиаско. Причем в трех играх данного отрезка он не смог забить.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Коллектив из Махачкалы на текущий момент в таблице первой российской лиги идет вторым с 40 очками, опережая всего на балл третью позицию.
«Динамо» выиграло 12 матчей из 22 проведенных, четыре раза сыграло вничью и потерпело шесть фиаско, забило 23 гола, а пропустило — 11.
Последние матчи: После зимнего перерыва команда также успела провести только два поединка. Сперва она на выезде уступила со счетом 0:1 «Саратову», а затем на своей территории одолела «Ленинградец» 2:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Махачкалинцы за прошедшие шесть матчей первенства смогли отпраздновать четыре виктории и два матча они еще в этот период проиграли, и не смогли в них забить. За последние же десять игр чемпионата «динамовцы» уходили с поля без результативных действий в половине случаев.
Статистика для ставок
- Дома «КАМАЗ» в этом чемпионате выиграл пять игр из десяти и проиграл всего раз
- «Динамо» в гостях не может выиграть и забить уже на протяжении трех встреч, дважды проиграв
- «Динамо» выиграло у «КАМАЗа» в двух из трех очных игр при одном фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «КАМАЗа» — 3.25, победа «Динамо» — 2.33, ничья — 3.06.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.55 соответственно.
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Прогноз: Так как обе команды сильно хромают в завершающей стадии и между собой также играют нерезультативно, то ставим здесь на крайне низовой тотал.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.85.
Прогноз: И также еще здесь прогнозируем, что коллективы наконец-то прервут свою бескомпромиссную серию и на этот раз поделят очки между собой.
Ставка: ничья за 3.06.