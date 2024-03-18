«КАМАЗ» из Набережных Челнов дома сыграет против махачкалинского «Динамо» в 23-м туре первой российской лиги. Матч пройдет 18 марта и начнется в 19:30 по мск. «КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: Клуб из Набережных Челнов на текущий момент в таблице первой лиги с 26 очками идет на 12 месте и на пять пунктов опережает зону вылета.

«КАМАЗ» смог выиграть шесть встреч из 22 проведенных, а также по восемь раз уступал и расписывал мировые. Разница мячей — 19:22.

Последние матчи: В прошлом туре команда на выезде проиграла со счетом 0:2 «Нефтехимику», а перед этим она поделила очки на выезде с «Ленинградцем» 0:0. И данные поединки стали первыми для коллектива после зимнего перерыва.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: К данной встрече «КАМАЗ» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период клуб расписал три ничьи и дважды терпел фиаско. Причем в трех играх данного отрезка он не смог забить.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Коллектив из Махачкалы на текущий момент в таблице первой российской лиги идет вторым с 40 очками, опережая всего на балл третью позицию.

«Динамо» выиграло 12 матчей из 22 проведенных, четыре раза сыграло вничью и потерпело шесть фиаско, забило 23 гола, а пропустило — 11.

Последние матчи: После зимнего перерыва команда также успела провести только два поединка. Сперва она на выезде уступила со счетом 0:1 «Саратову», а затем на своей территории одолела «Ленинградец» 2:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Махачкалинцы за прошедшие шесть матчей первенства смогли отпраздновать четыре виктории и два матча они еще в этот период проиграли, и не смогли в них забить. За последние же десять игр чемпионата «динамовцы» уходили с поля без результативных действий в половине случаев.

Статистика для ставок

Дома «КАМАЗ» в этом чемпионате выиграл пять игр из десяти и проиграл всего раз

«Динамо» в гостях не может выиграть и забить уже на протяжении трех встреч, дважды проиграв

«Динамо» выиграло у «КАМАЗа» в двух из трех очных игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «КАМАЗа» — 3.25, победа «Динамо» — 2.33, ничья — 3.06.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.55 соответственно.

Прогноз: Так как обе команды сильно хромают в завершающей стадии и между собой также играют нерезультативно, то ставим здесь на крайне низовой тотал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.85.

Прогноз: И также еще здесь прогнозируем, что коллективы наконец-то прервут свою бескомпромиссную серию и на этот раз поделят очки между собой.

Ставка: ничья за 3.06.