«Атлетико» и «Барселона» огласили составы на матч 29-го тура Ла Лиги

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
Стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 23:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Атлетико»: Облак, Мандава, Молина, Савич, Витсель, Де Пауль, Барриос, Льоренте, Лино, Мората, Рикельме.
«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт, Кубарси, Роберто, Гюндоган, Рафинья, Феликс, Левандовски.
Прогноз на матч между «Атлетико» и «Барселоной» доступен по ссылке.
После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» идет на 5-й строчке, записав в актив 55 очков.