1-й таймАтлетико — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Барселона»«Атлетико» — «Барселона». Онлайн
  • 22:49
    • Свентек победила Саккари и выиграла турнир в Индиан-Уэллсе
  • 22:37
    • «Атлетико» и «Барселона» огласили составы на матч 29-го тура Ла Лиги
  • 21:21
    • «МЮ» в дополнительное время одолел «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 19:35
    • «Байер» в гостях победил «Фрайбург»
  • 19:28
    • СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Атлетико» и «Барселона» огласили составы на матч 29-го тура Ла Лиги

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Барселона
    Сегодня, 17 марта, состоится матч 29-го тура Примеры между мадридским «Атлетико» и «Барселоной».

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    Стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 23:00 мск.

    Стали известны стартовые составы команд.

    «Атлетико»: Облак, Мандава, Молина, Савич, Витсель, Де Пауль, Барриос, Льоренте, Лино, Мората, Рикельме.

    «Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт, Кубарси, Роберто, Гюндоган, Рафинья, Феликс, Левандовски.

    Прогноз на матч между «Атлетико» и «Барселоной» доступен по ссылке.

    После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» идет на 5-й строчке, записав в актив 55 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Атлетико» и «Барселона» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев отберет у Алькараса титул в Индиан-Уэллс?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Интер» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Завтра в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры