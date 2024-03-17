В рамках 29-го тура чемпионата Испании 17 марта пройдет матч «Атлетико» — «Барселона». Начало — 23:00 (мск). «Атлетико» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда неплохо выступает в этом сезоне, но уже, скорее всего, не сможет претендовать на чемпионство.

«Атлетико» в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 55 пунктов. «Матрасники» уже на 14 баллов отстают от лидирующего «Реала».

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«Индейцы» смогли 54 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Атлетико» проиграл «Кадису» (0:2), а до этого переиграл «Бетис» (2:1).

Среди недели подопечные Диего Симеоне смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти миланский «Интер» (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти).

Календарь и таблица испанской Примеры

Также совсем недавно мадридская команда вылетела из Кубка Испании, уступив в полуфинале «Атлетику» из Бильбао (0:1, 0:3).

Не сыграют: точно не появятся на поле в этой игре травмированные Хосе Мария Хименес, Витоло и Тома Лемар.

Состояние команды: главной задачей «Атлетико» является попасть в зону Лиги чемпионов и «матрасники» обязаны с этим справляться.

Также мадридцы могут побороться в Лиге чемпионов, однако сделать это команде будет крайне сложно.

Зимой мадридский коллектив пополнили Оратиу Молдован, Артур Вермеерен и Габриэль Паулиста, а вот ушли из «Атлетико» Чаглар Сеюнджю, Иво Грбич и Карлос Пуга.

«Барселона»

Турнирное положение: коллектив из одноименного также вряд ли сможет побороться за золотые медали в этом сезоне. Команда из Барселоны имеет в своем активе 61 очко по итогам 28 туров.

«Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и только на один балла — от второй «Жироны».

«Барселона» смогла 57 раз поразить ворота оппонентов и 34 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии одолела «Мальорку» (1:0), а до этого сыграла вничью «Атлетиком» (0:0).

Перед этим же в активе «блаугранас» были победы над «Хетафе» (4:0) и «Сельтой» (2:1).

Среди недели подопечные Хави смогли одолеть «Наполи» (3:1) и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Не сыграют: продолжают восстанавливаться после травм Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Гави, Педри, Френки де Йонг и Алехандро Бальде, которые не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: «Барселона» еще имеет шансы на то, чтобы сделать сезон удачным, но для этого нужно выиграть один из двух трофеев, за которые продолжает бороться, хотя верится в это с трудом.

В чемпионате у каталонцев шансов крайне мало, а вот в Лиге чемпионов побольше, но там и соперники остались только самые силные.

Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 4 последних очных матча команд

«Атлетико» не выиграл только 1 матч в этом сезоне Примеры в родных стенах

«Барселона» имеет серию из 9 матчей без поражений во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Барселоны» — в 2.85.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.

Прогноз: команды сейчас находятся на кураже после побед в Лиге чемпионов, поэтому точно будут намерены одержать победу и продолжить гонку за лидерами.

Думается, что команды покажут примерно равную игру, которая вполне может завершиться ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3,60.

Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому должны порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 1,60.