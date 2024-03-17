«Атлетико»
Турнирное положение: мадридская команда неплохо выступает в этом сезоне, но уже, скорее всего, не сможет претендовать на чемпионство.
«Атлетико» в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 55 пунктов. «Матрасники» уже на 14 баллов отстают от лидирующего «Реала».
Атлетико — Барселона: коэффициенты букмекеров
«Индейцы» смогли 54 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Атлетико» проиграл «Кадису» (0:2), а до этого переиграл «Бетис» (2:1).
Среди недели подопечные Диего Симеоне смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти миланский «Интер» (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти).
Календарь и таблица испанской Примеры
Также совсем недавно мадридская команда вылетела из Кубка Испании, уступив в полуфинале «Атлетику» из Бильбао (0:1, 0:3).
Не сыграют: точно не появятся на поле в этой игре травмированные Хосе Мария Хименес, Витоло и Тома Лемар.
Состояние команды: главной задачей «Атлетико» является попасть в зону Лиги чемпионов и «матрасники» обязаны с этим справляться.
Также мадридцы могут побороться в Лиге чемпионов, однако сделать это команде будет крайне сложно.
Зимой мадридский коллектив пополнили Оратиу Молдован, Артур Вермеерен и Габриэль Паулиста, а вот ушли из «Атлетико» Чаглар Сеюнджю, Иво Грбич и Карлос Пуга.
«Барселона»
Турнирное положение: коллектив из одноименного также вряд ли сможет побороться за золотые медали в этом сезоне. Команда из Барселоны имеет в своем активе 61 очко по итогам 28 туров.
«Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и только на один балла — от второй «Жироны».
«Барселона» смогла 57 раз поразить ворота оппонентов и 34 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии одолела «Мальорку» (1:0), а до этого сыграла вничью «Атлетиком» (0:0).
Перед этим же в активе «блаугранас» были победы над «Хетафе» (4:0) и «Сельтой» (2:1).
Среди недели подопечные Хави смогли одолеть «Наполи» (3:1) и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Не сыграют: продолжают восстанавливаться после травм Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Гави, Педри, Френки де Йонг и Алехандро Бальде, которые не смогут выйти на поле в этой игре.
Состояние команды: «Барселона» еще имеет шансы на то, чтобы сделать сезон удачным, но для этого нужно выиграть один из двух трофеев, за которые продолжает бороться, хотя верится в это с трудом.
В чемпионате у каталонцев шансов крайне мало, а вот в Лиге чемпионов побольше, но там и соперники остались только самые силные.
Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.
Статистика для ставок
- «Барселона» выиграла 4 последних очных матча команд
- «Атлетико» не выиграл только 1 матч в этом сезоне Примеры в родных стенах
- «Барселона» имеет серию из 9 матчей без поражений во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Барселоны» — в 2.85.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.
- 1.92Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.12Бавария — Дармштадт: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: команды сейчас находятся на кураже после побед в Лиге чемпионов, поэтому точно будут намерены одержать победу и продолжить гонку за лидерами.
Думается, что команды покажут примерно равную игру, которая вполне может завершиться ничейным исходом.
Ставка: ничья за 3,60.
Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому должны порадовать своих болельщиков забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 1,60.