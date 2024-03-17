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    Смогут ли «Атлетико» и «Барселона» определить сильнейшего?

    «Атлетико» — «Барселона». Ставка за 3.60 и прогноз на футбол, Примера, 17 марта 2024 года

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    Антуан Гризманн
    В рамках 29-го тура чемпионата Испании 17 марта пройдет матч «Атлетико» — «Барселона». Начало — 23:00 (мск). «Атлетико» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Марта 2024 года
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    «Атлетико»

    Турнирное положение: мадридская команда неплохо выступает в этом сезоне, но уже, скорее всего, не сможет претендовать на чемпионство.

    «Атлетико» в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 55 пунктов. «Матрасники» уже на 14 баллов отстают от лидирующего «Реала».

    Атлетико — Барселона: коэффициенты букмекеров

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    «Индейцы» смогли 54 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Атлетико» проиграл «Кадису» (0:2), а до этого переиграл «Бетис» (2:1).

    Среди недели подопечные Диего Симеоне смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти миланский «Интер» (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Также совсем недавно мадридская команда вылетела из Кубка Испании, уступив в полуфинале «Атлетику» из Бильбао (0:1, 0:3).

    Не сыграют: точно не появятся на поле в этой игре травмированные Хосе Мария Хименес, Витоло и Тома Лемар.

    Состояние команды: главной задачей «Атлетико» является попасть в зону Лиги чемпионов и «матрасники» обязаны с этим справляться.

    Также мадридцы могут побороться в Лиге чемпионов, однако сделать это команде будет крайне сложно.

    Зимой мадридский коллектив пополнили Оратиу Молдован, Артур Вермеерен и Габриэль Паулиста, а вот ушли из «Атлетико» Чаглар Сеюнджю, Иво Грбич и Карлос Пуга.

    «Барселона»

    Турнирное положение: коллектив из одноименного также вряд ли сможет побороться за золотые медали в этом сезоне. Команда из Барселоны имеет в своем активе 61 очко по итогам 28 туров.

    «Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и только на один балла — от второй «Жироны».

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    • «Барселона» смогла 57 раз поразить ворота оппонентов и 34 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии одолела «Мальорку» (1:0), а до этого сыграла вничью «Атлетиком» (0:0).

    Перед этим же в активе «блаугранас» были победы над «Хетафе» (4:0) и «Сельтой» (2:1).

    Среди недели подопечные Хави смогли одолеть «Наполи» (3:1) и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Не сыграют: продолжают восстанавливаться после травм Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Гави, Педри, Френки де Йонг и Алехандро Бальде, которые не смогут выйти на поле в этой игре.

    Состояние команды: «Барселона» еще имеет шансы на то, чтобы сделать сезон удачным, но для этого нужно выиграть один из двух трофеев, за которые продолжает бороться, хотя верится в это с трудом.

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    В чемпионате у каталонцев шансов крайне мало, а вот в Лиге чемпионов побольше, но там и соперники остались только самые силные.

    Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла 4 последних очных матча команд

    • «Атлетико» не выиграл только 1 матч в этом сезоне Примеры в родных стенах

    • «Барселона» имеет серию из 9 матчей без поражений во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Барселоны» — в 2.85.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.

    Прогноз: команды сейчас находятся на кураже после побед в Лиге чемпионов, поэтому точно будут намерены одержать победу и продолжить гонку за лидерами.

    Думается, что команды покажут примерно равную игру, которая вполне может завершиться ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 3,60.

    Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому должны порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют за 1,60.

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 3.60. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Атлетико» и «Барселона» определить сильнейшего?
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