ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде

12 и 13 марта в Лиге чемпионов прошла вторая порция ответных матчей 1/8 финала, по итогам которой определились все участники четвертьфиналов.

«Арсенал» — «Порту» 1:0 (общ. 1:1, пен. 4:2)

После минимального поражения в Португалии, «канониры» рассчитывали исправить положение при поддержке родных трибун, чтобы прервать серию из семи последовательных вылетов в 1/8 финала с момента последнего выхода в четвертьфинал в 2010 году. Этим они и занялись буквально — первый тайм встречи на «Эмирейтс» с самого начала проходил с преимуществом канониров, которые проверили Диогу Кошту ударами Бена Уайта и Букайо Сака. Португальцы ответили двумя дальними ударами Эванилсона.

Воплотить свое преимущество в забитый мяч подопечным Артеты удалось еще до перерыва Мартин Эдегор создал момент для Троссарда, который в привычном стиле сместился в центр и нанес красивый удар с правой. После перерыва ситуация не изменилась — «канониры» владели мячом и территорией, португальцы дисциплинированно оборонялись. Ближе к концу основного времени лондонцы устроили настоящий навал, создав ряд моментов, но вырвать победу не смогли.

Матч перешел в дополнительное время, прошедшее по тому сценарию — «Арсенал» больше настаивал на владении мячом, но «Порту» надёжно отыграл в позиционной обороне. В итоге дело дошло до серии пенальти, где удачливее были лондонцы. Агрессивный и динамичный «Арсенал» одолел крепкий и прекрасно обученный «Порту» и впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Герой матча: Голкипер «Арсенала» Давид Райя. Испанец не сразу нашел свое место в лондонской команде, но этот матч показал, что Артета не ошибся, сделав ставку на него. Вратарь сделал несколько важных сейвов по ходу матча и блеснул в серии пенальти, отбив удары футболистов сборной Бразилии Венделла и Галено. Как признался Райя, в этом году он много работал над пенальти, и тяжелый труд принес свои плоды.

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Неудачник матча: Кай Хаверц. В середине второго тайма Эдегор поразил ворота «Порту» после отскока к линии штрафной, удвоив преимущество «Арсенала», но чуть раньше судья зафиксировал фол в атаке — это Хаверц врезался во вратаря. Если бы не это нарушение, утомительных экстра-таймов и нервотрепки с пенальти вполне можно было избежать.

«Барселона» — «Наполи» 3:1 (общ. 4:2)

Как и в первом матче, наставник «Барселоны» Хави Эрнандес сделал ставку на молодежь, хотя во многом это была вынужденная мера — ряд ключевых игроков все еще травмирован. Снова с первых минут вышел 16-летний Ламин Ямаль, дебютировал в стартовом составе 17-летний защитник Пау Кубарси, а 20-летний хавбек Фермин Лопес уже на 15-й минуте открыл счет ударом из пределов штрафной после элегантного паса Рафиньи.

Всего через две минуты каталонцы удвоили преимущество: Ямаль разогнал быструю атаку, покатил налево на Рафинью, бразилец пробил в правую штангу, а на добивании первым оказался Жоау Канселу. Казалось, что «Наполи» рассыплется окончательно, но гости, получив передышку из-за травмы Лоботки, сумели собраться и дать «Барсе» отпор — на исходе получаса после стремительного прорыва правым флангом Маттео Политано выложил мяч на ногу Амиру Ррахмани, который пробил в дальний угол.

Более того, «Наполи» мог сравнять счет еще до перерыва, но удар Политано головой после навеса Мариу Руя в красивом прыжке парировал Марк-Андре тер Стеген. Во втором тайме противостояние зависло в неопределенности — вышедший на замену хавбек «Наполи» Йеспер Линнстрем едва не забил непосредственно перед третьим голом «Барселоны», а уже после того как Роберт Левандовский отличился в конце матча, Матиас Оливера своим ударом сотряс каркас ворот «Барселоны». Каталонцы удержали преимущество и впервые за 4 года вышли в 1/4 финала.

Герой матча: Рафинья. Бразильский хавбек принял участие в обоих голах «Барселоны» на старте матча, ошеломивших «Наполи» — сначала выложил шикарный ассист Фермину, а потом сам мог забить в дальний угол, но пробил в штангу, после чего Канселу оставалось только зпоразить пустые ворота.

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Неудачник матча: Йеспер Линнстрем. Вышедший на замену во втором тайме хавбек «Наполи» мог стать настоящим героем своей команды, перевернув противостояние. При счете 1:2 Оливера с левого полуфланга навесил на дальний край вратарской «Барсы», откуда Линнстрем головой пробил мимо ближнего угла рядом со штангой. А спустя пару минут Левандовский окончательно убил интригу.

«Атлетико» — «Интер» 2:1 (общ. 2:2, пен. 3:2)

Как и первый матч, встреча в Мадриде получилась закрытой, с постоянными попытками подловить соперников на контратаке. И как и в первой встрече — небольшое преимущество было на стороне «Интера», который раз за разом проверял реакцию вратаря «матрасников» Яна Облака и на исходе получаса добился своего. Бастони от левой бровки нашёл пасом в штрафной Бареллу, Николо покатил в центр на Федерико Димарко, который с «точки» расстрелял Облака.

Правда долго радоваться «нерадзурри» не пришлось — хозяева отыгрались уже две минуты спустя. Коке с радиуса забросил в штрафную «Интера», Павар не сумел выбить мяч, отскочивший за спину Бастони, где был Гризманн, не промахнувшийся с пары метров. Приободрившиеся мадридцы насели на соперника, который начал жалить контратаками — отличные моменты были у Бареллы и Тюрама, но реализовать их гостям не удалось.

А вот «Атлетико» добился своего — Депай, которому ассистировал Коке, сумел вывести хозяев вперед, сравняв счет по итогам двух матчей. Более того, мадридцы могли вырвать победу, но в компенсированное время Родриго Рикельме после паса Гризманна пробил из прекрасной позиции в штрафной выше ворот. В экстра-тайме мог отличиться уже «Интер», но дело все же дошло до пенальти, где успешнее были хозяева.

Герой матча: Ян Облак. Словенский вратарь провел совершенно выдающийся матч — он спас свою команду несколькими отличными сейвами после контратак «Интера» и сыграл ключевую роль в серии пенальти, уверенно отразив удары Алексиса Санчеса и Дави Классена.

Неудачник матча: Лаутаро Мартинес мог принести победу «Интеру» на 118-й минуте, но после паса Фразетти в штрафную не смог как следует пробить по воротам в борьбе с Аспиликуэтой. А в серии пенальти у него и вовсе сдали нервы и Лаутаро, пробивавший решающий пятый одиннадцатиметровый, отправил мяч на трибуны, пальнув сильно выше ворот.

«Боруссия» Д — ПСВ 2:0 (общ. 3:1)

Встреча в Дортмунде началась для голландского клуба обескураживающе — уже на 3-й минуте гости пропустили. Юлиан Брандт получил передачу на линии штрафной и сделал скидку назад, а арендованный Джейдон Санчо сильно и точно пробил низом. Казалось, после такого стремительного старта, что матч выйдет результативным и будет проходить под диктовку «Боруссии», но хотя хозяева и владели преимуществом, развить успех им никак не удавалось.

Более того, после выхода на второй тайм Ирвинга Лосано эйндховенский клуб начал выравнивать игру, а мексиканский вингер практически сразу мог сравнять счет, но его выстрел с дальней дистанции лишь сотряс штангу. На 77-й минуте «Боруссия», казалось, удвоила преимущество — Ройс выполнил великолепный заброс из глубины поля, а Фюллькруг с подступов к вратарской слёта ногой отправил мяч в створ, но как оказалось залез в офсайд.

В концовке матча игрокам в черно-желтой форме даже пришлось отбиваться под мощным давлением соперника, но Марко Ройс уже в компенсированное время сумел снять все вопросы о победителе встречи и противостояния, забив важнейший гол.

«Боруссия» Д — ПСВ globallookpress.com

Герой матча: Джейдон Санчо. Арендованный дормундцами у «МЮ» вингер пребывает в отличной форме. Он очень хорошо начал игру на «Сигнал Идуна Парк», создавал ситуации один в один и забил отличным ударом из-за пределов штрафной. В конце матча англичанин получил повреждение и захромал, но даже это пошло на пользу команде — именно вместо него на поле вышел Марко Ройс.

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Неудачник матча: Перед голом Ройса, отличный момент в компенсированное время был у ПСВ. Люк де Йонг после скидки Пепи сыграл в стенку с Тезе и в касание мощно пробил из пределов штрафной площади «Боруссии», но выше перекладины. Если бы голландец сравнял счет, все для его команды могло закончиться иначе, но «не забиваешь ты — забивают тебе».

Что дальше?

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 15 марта — на Livesport.ru пройдет текстовая онлайн-трансляция. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая 2024 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.