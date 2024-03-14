«Зенит» отказался от обмена Кругового на Чалова с доплатой

был готов отпустить нападающего сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, после того, как защитник «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА с 4 июня этого года, оказался в «Зените-2», «армейцы» предлагали обменять его на Чалова с доплатой. «Зенит» отказался от такого варианта.

Отмечается, что речь шла о сумме в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Чалов договорился с ЦСКА о подписании нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 20 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.