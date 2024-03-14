1-й таймСпартак — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Оренбург»«Спартак» — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    «Зенит» отказался от обмена Кругового на Чалова с доплатой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит ЦСКА РПЛ Футбол России Трансферы
    ЦСКА был готов отпустить нападающего Федора Чалова в «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    По данным источника, после того, как защитник «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА с 4 июня этого года, оказался в «Зените-2», «армейцы» предлагали обменять его на Чалова с доплатой. «Зенит» отказался от такого варианта.

    Отмечается, что речь шла о сумме в 10 миллионов евро.

  • Топ-7 зимних трансферов РПЛ
  • Нино и Артур станут лидерами «Зенита», Ньямси снимет проблемы «Локомотива» в обороне, Угальде не сможет раскрыться в «Спартаке»
  • 12/02/2024

    • Ранее сообщалось, что Чалов договорился с ЦСКА о подписании нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

    В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 20 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Совершит ли «Вест Хэм» камбэк против «Фрайбурга»?
  • «Вест Хэм» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сотворит ли чудо «Вильярреал»?
  • «Вильярреал» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры