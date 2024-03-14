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    Сборная Англии опубликовала состав на товарищеские матчи

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    Стал известен состав сборной Англии на товарищеские матчи, которые пройдут в марте этого года.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    Состав сборной Англии:

    Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

    Защитники: Джарред Брэнтуэйт («Эвертон»), Бен Чилуэлл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

    Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Деклан Райс («Арсенал»).

    Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм») Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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