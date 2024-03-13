«Арсенал» выкупит Райю у «Брентфорда»

Давид Райя Фото: globallookpress.com
В этом сезоне Райя выступает за «канониров» на правах аренды.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заплатит за 28-летнего испанца 27 миллионов фунтов.
Источник также отмечает, что лондонский клуб подпишет новый контракт с защитником Беном Уайтом.
Напомним, Райя стал одним из героев ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Голкипер «Арсенала» отразил два удара в серии пенальти, благодаря чему «канониры» вышли в четвертьфинал турнира.