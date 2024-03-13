ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ«Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Онлайн
  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
    Все новости спорта

    «Арсенал» выкупит Райю у «Брентфорда»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Брентфорд АПЛ Футбол Англии
    Лондонский «Арсенал» принял решение выкупить у «Брентфорда» вратаря Давида Райю.

    Давид Райя
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Райя

    В этом сезоне Райя выступает за «канониров» на правах аренды.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» заплатит за 28-летнего испанца 27 миллионов фунтов.

  • Зинченко может покинуть «Арсенал»
  • Читайте по теме

    • Источник также отмечает, что лондонский клуб подпишет новый контракт с защитником Беном Уайтом.

    Напомним, Райя стал одним из героев ответного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Голкипер «Арсенала» отразил два удара в серии пенальти, благодаря чему «канониры» вышли в четвертьфинал турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры