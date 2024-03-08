ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде
    Все новости спорта

    Зинченко может покинуть «Арсенал»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Ньюкасл АПЛ Футбол Англии Бавария Бундеслига Футбол Германии Трансферы
    Защитник Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» после завершения сезона.

    Александр Зинченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зинченко

    По информации FootballTransfers, в переходе украинского футболиста заинтересованы два клуба — «Бавария» и «Ньюкасл».

    В мюнхенском клубе рассматривают Зинченко в качестве замены для Альфонсо Дэвиса, который решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

    Источник отмечает, что «Арсенал» готов продать 27-летнего футболиста за 45 миллионов евро.

  • Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул
  • В АПЛ намечается еще один исторический сезон
  • 05/03/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Зинченко в 42 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» оторваться от «Зенита» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Барселона» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Энтони Джошуа без проблем пройдет Фрэнсиса Нганну?
  • Джошуа — Нганну. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Джошуа — Нганну
  • Бои
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры