Зинченко может покинуть «Арсенал»

Защитникможет покинутьпосле завершения сезона.

По информации FootballTransfers, в переходе украинского футболиста заинтересованы два клуба — «Бавария» и «Ньюкасл».

В мюнхенском клубе рассматривают Зинченко в качестве замены для Альфонсо Дэвиса, который решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Источник отмечает, что «Арсенал» готов продать 27-летнего футболиста за 45 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Зинченко в 42 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 21 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.