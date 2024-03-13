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    Ловчев: В РПЛ нет интриги, «Зенит» — чемпион

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» снова выиграет чемпионат России.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Зенит» занимает первое место в РПЛ после 20 туров, опережая «Краснодар» на одно очко. Команда Сергея Семака может завоевать шестой чемпионский титул подряд.

    «Для меня чемпионской гонки совершенно не существует, потому что "Зенит" сильнее всех. Интриги нет. "Зенит" — чемпион», — приводит слова Ловчева Sport24.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Динамо»

    В ближайшем матче «Зенит» 13 марта сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках Кубка России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 20:15 мск.

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