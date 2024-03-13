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    «Зенит» — «Динамо». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок России, 13 марта 2024 года

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    Иван Сергеев
    В рамках 1/4 финала плей-офф Кубка России 13 марта пройдет матч «Зенит» — «Динамо». Начало — 20:15 (мск). «Зенит» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 13 Марта 2024 года
    Зенит
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    •  Зенит 20:15 Динамо Динамо
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    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда Сергея Семака как обычно метит в чемпионы. Да и в Кубке России зенитовцы способны преуспеть.

    При этом «Зенит» уже выбился в лидеры РПЛ. Правда, отрыв от ближайших конкурентов пока что минимальный.

    Зенит — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла добыть три очка. «Зенит» по всем статьям переиграл «Урал» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» выиграл трижды при одной неудаче. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Весной петербуржцы выглядят довольно выгодно. До победы над «Уралом» «Зенит» расписал боевую мировую со «Спартаком» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах питерцы смотрелись вполне себе прилично. Лидеры на месте, а уж они-то способны на многое!

    Матчи против «Динамо» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчали друг друга.

    В двух последних очных поединках питерцы уступили «Динамо». Причем последняя коллизия пришлась как раз на первый поединок Кубка России (0:1).

    «Динамо»

    Турнирное положение: В нынешнем сезоне москвичи смотрятся очень симпатично. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и проигрывает команда Марцела Лички реже всех в РПЛ — всего 2 коллизии.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. «Динамо» дома одолело «Ахмат» (2:0).

    А вот до того динамовцы переиграли еще и крепкий «Локомотив» (2:1). А вот не проигрывают «бело-голубые» еще с конца сентября.

    Да и Константин Тюкавин проводит блестящий сезон. В РПЛ он настрелял уже 9 мячей, присовокупив к ним один кубковый.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Лички мечтает выиграть трофей. И если в чемпионате москвичам может не хватить опыта борьбы за золото, то в Кубке «Динамо» способно на максимальный результат.

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    Плюс в первой встрече «Динамо» победило. Единственный мяч в той встрече записал на свой счет Федор Смолов.

    Оба весенних поединка команда выиграла. Причем умница Тюкавин отличился в ни одним голов и двумя ассистами.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Динамовцы довольно неплохо обороняются, да и выходить в контратаке у них есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» проиграл динамовцам в 2 последних очных встречах

    • Москвичи выиграли в 2 своих весенних поединках

    • «Динамо» не проигрывает еще с сентября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.86.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей.

    «Зенит» явно будет активно идти в атаку, но и москвичи способны найти свои шансы у ворот питерцев.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.70

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. В Питере — забивать!
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