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    Карпин назвал идеальной новую форму сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин похвалил компанию Jogel за качество новой формы для национальной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Запомнилась форма, в которой играли в Америке, Англии, Корее и Японии. Запомнилась из-за моментов. Конкретно не скажу, какой комплект.

    Важно, чтобы она была удобной по качеству. Я видел ее до того, как вы увидели.

    Производители приезжали к нам. Они полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальная», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Новая форма сборной России
    rfs.ru

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

    Напомним, сообщалось, что матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ.

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