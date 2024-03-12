Карпин назвал идеальной новую форму сборной России

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Запомнилась форма, в которой играли в Америке, Англии, Корее и Японии. Запомнилась из-за моментов. Конкретно не скажу, какой комплект.
Важно, чтобы она была удобной по качеству. Я видел ее до того, как вы увидели.
Производители приезжали к нам. Они полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальная», — приводит слова Карпина «Чемпионат».
Новая форма сборной России
rfs.ru
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.
Напомним, сообщалось, что матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ.