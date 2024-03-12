Карпин назвал идеальной новую форму сборной России

Главный тренер сборной Россиипохвалил компанию Jogel за качество новой формы для национальной команды.

«Запомнилась форма, в которой играли в Америке, Англии, Корее и Японии. Запомнилась из-за моментов. Конкретно не скажу, какой комплект.

Важно, чтобы она была удобной по качеству. Я видел ее до того, как вы увидели.

Производители приезжали к нам. Они полностью справились со всеми заданиями. Форма получилась идеальная», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Новая форма сборной России rfs.ru

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

Напомним, сообщалось, что матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ.