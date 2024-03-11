Писарев: Российские футболисты деградируют в «Спартаке»

Тренер сборной России по футболураскритиковал российских футболистов

«Спартак» в минувшее воскресенье проиграл «Факелу» (0:2) в рамках 20 тура РПЛ.

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества.

Бюджет "Факела" в два раза меньше, чем купленный Угальде. В "Спартаке" есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно.

Меня волнует деградация российских футболистов в "Спартаке". Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать.

Российские футболисты, которые выходят против "Факела", не должны так выглядеть», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в текущей турнирной таблице РПЛ.