Нападающий «Факела»: «Спартак» не слабый, просто мы сильные

Нападающий «Факела»прокомментировал победу над(2:0) в 20-м туре РПЛ.

Марков забил один из двух голов «Факела» в этой игре.

«Никакого секрета в двух победах над "Спартаком" нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера.

Перед матчем досконально разобрали игру "Спартака". Смотрели, как они играли на сборах и с "Зенитом". Тренер подсказал, как противостоять этому сопернику.

В чем "Спартак" оказался слаб? Он не слабый. Просто мы сильные. Думаю, красно-белые на нас тоже настроились, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому и выиграли», — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.ру».

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» занимает 11-е место в текущей турнирной таблице РПЛ.