Нападающий «Факела»: «Спартак» не слабый, просто мы сильные

Евгений Марков реализовал пенальти в матче со «Спартаком» Фото: globallookpress.com
Марков забил один из двух голов «Факела» в этой игре.
«Никакого секрета в двух победах над "Спартаком" нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера.
Перед матчем досконально разобрали игру "Спартака". Смотрели, как они играли на сборах и с "Зенитом". Тренер подсказал, как противостоять этому сопернику.
В чем "Спартак" оказался слаб? Он не слабый. Просто мы сильные. Думаю, красно-белые на нас тоже настроились, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому и выиграли», — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.ру».
«Факел» занимает 11-е место в текущей турнирной таблице РПЛ.