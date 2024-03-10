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    «Лилль» ушел от поражения в матче с «Ренном»

    Футбол Футбол Франции Лилль Ренн
    «Лилль» у себя дома сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2 в игре 25-го тура французской Лиги 1.

    Арно Калимуэндо
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    Арно Калимуэндо

    Уже на первой минуте полузащитник бретонцев Людовик Блас открыл счет в матче после точной передачи Бенжамена Бурижо.

    На 20-й минуте нападающий Арно Калимуэндо увеличил преимущество «Ренна» до двух голов. Голевой пас ему отдал Амин Гуири.

    «Лилль» смог отыграться в конце матча. Первый гол на 84-й минуте забил Джонатанан Дэвид, он же оформил дубль в добавленное время и позволил «Лиллю» уйти от поражения.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Ренн 2:2
    Голы: 0:1 Людовик Блас (1'), 0:2 Арно Калимуэндо (20'), 1:2 Джонатан Дэвид (84'), 2:2 Джонатан Дэвид (90 + 2') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос, Бафоде Диаките, Лени Йоро, Бенжамен Андре (Айюб Буадди, 82'), Набиль Бенталеб (Юсуф Язиджи, 58'), Эдон Жегрова (Trevis Dago, 79'), Хакон-Арнар Харальдссон (Реми Кабелла, 58'), Анхель Гомес, Джонатан Дэвид, Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 58') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Артур Теате (Жануэль Белосьян, 57'), Кристофер Ву, Гела Дуэ, Людовик Блас, Бенжамен Буриго (Алиду Сейду, 90'), Батист Сантамария, Азор Матусива, Арно Калимуэндо (Мартен Терье, 86'), Амин Гуири Предупреждения: Адриен Трюффер (9'), Набиль Бенталеб (21'), Бафоде Диаките (26'), Людовик Блас (51'), Лени Йоро (53'), Анхель Гомес (80'), Trevis Dago (83')

    «Лилль» в следующем туре сыграет в гостях с «Брестом»

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