Гвардиола: Иногда тебе приходится притворяться суперменом

Главный тренервысказался о давлении на тренеров в современном футболе.

«У всех тренеров бывают взлёты и падения. В "Барселоне" я действительно устал от этого и ушёл. Здесь (в "Манчестер Сити") я пробыл дольше, чем думал, когда приезжал сюда. Требования высоки ко всем тренерам, и каждый справляется с давлением по-своему.

Руководство клуба знает, когда я устал или нахожусь в нехорошем настроении. Иногда тебе приходится притворяться суперменом и идеалом, выигрывающим 1000 миллионов титулов и постоянно делающим что-то невероятное. Сегодня люди сбиты с толку, они думают: Вау, этот парень идеален!» — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016-м году. В прошлом сезоне «горожане» оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в рамках 28-го тура АПЛ 10-го марта. Начало встречи — в 18:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.