«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройде 10 марта, начало — в 18:45 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 63 очка.

Но отрыв от главных конкурентов минимальный: одно очко от «Манчестер Сити» и два — от «Арсенала».

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Последние матчи: в четверг «Ливерпуль» разгромил на выезде пражскую «Спарту» (5:1) и почти гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги Европы. Вопреки ожиданиям, «красные» спокойно обыграли чешского гранда. Судя по всему, они настроены бороться за трофей.

«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд. В рамках АПЛ у команды Юргена Клоппа восемь побед и лишь одно поражение в десяти предыдущих турах.

И еще один интересный факт: «Ливерпуль» в текущей кампании еще ни разу не проигрывал на своем поле — 11 побед и две ничьи.

Не сыграют: в списке травмированных по-прежнему находятся Жоэль Матип, Диогу Жота, Трент Александер-Арнольд, Алиссон, Кертис Джонс, Райан Гравенберх и Тьяго Алькантара.

Состояние команды: несмотря на то, что лазарет по-прежнему переполнен, сейчас кадровая ситуация все-таки не такая сложная, как несколько недель назад.

Во-первых, в предстоящем матче, скорее всего, сыграет Мохамед Салах, уже возобновивший тренировки в общей группе. В полузащите Клопп снова может рассчитывать на Доминика Собослаи и Ватару Эндо.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль», безусловно, поразил умением добиваться резутата в условиях, когда половина ключевых игроков трамированы. В ментальном плане команда «мерсисайдцы» сейчас точно лучшие в АПЛ.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» находится на второй строчке, набрав в 27 турах 62 очка.

Последние матчи: среди недели действующий чемпион Англии еще раз обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч тоже завершился со счетом 3:1.

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 20 матчей, а победную — до пяти.

В минувшее воскресенье команда Пепа Гвардиолы уверенно разобралась с «Манчестер Юнайтед» (3:1). Главным героем стал Фил Фоден, забивший два гола.

«Сити» уже сейчас мог быть на вершине таблицы, если бы не потерял очки в домашнем матче с «Челси» (1:1) в середине февраля. В той игре «горожан» подвела реализация.

Не сыграют: в предстоящем матче не сможет сыграть только Джек Грилиш.

Состояние команды: по правде говоря, трудно поверить в то, что «Ман Сити» не защитит титул. В недавнем матче с «МЮ» команда Гвардиолы какое-то время даже уступала в счете, но все равно было понятно, что соперник в какой-то момент начнет ошибаться из-за постоянного давления.

Так и получилось, во втором тайме «Сити» просто замучил оборону «Юнайтед» своими настырными атаками.

Гвардиола скромничает, когда его спрашивают о шансах оформить второй требл подряд, но, кажется, к этому всё и идет. «Манчестер Сити» на данный момент лучшая команда Европы.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей в АПЛ

«Ливерпуль» выиграл восемь из девяти последних матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл лишь один из десяти гостевых матчей против «Ливерпуля» в рамках АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 3.12, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Манчестер Сити» — за 2.33.

Прогноз: «Ман Сити» сделает больно всем, кто переживает за «Ливерпуль» и верит в его победу. Несмотря на то, что команда Гвардиолы действительно нечасто побеждает на «Энфилде», надо понимать, что сейчас она банально лучше.

Ну и не факт, что у хозяев достаточно сил для такого матча из-за бесконечных кадровых проблем. «Ливерпуль» отдал слишком много энергии в последних матчах. «Ман Сити» спокойно наберет три очка на «Энфилде».

К слову, сейчас уместно вспомнить, как «Арсенал» разобрался с «красными» в начале февраля — это было уверенно и дерзко. Что-то подобное будет и сейчас.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.33.

Прогноз: возможно, до перерыва играть будет более осторожной, тогда как во втором тайме начнется всё самое интересное, в том числе из-за того, что «Ливерпулю» действительно может не хватить топлива на весь матч.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» во втором тайме больше 1,5 за 3.40.

Прогноз: ну и очевидно, что главной проблемой обороны «Ливерпуля» будет Эрлинг Холанн. Вряд ли этот парень покинет поле «Энфилде» без забитого мяча.

Ставка: Холанн забьет за 1.92.