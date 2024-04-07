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    «Ноттингем Форест» выстоит в Лондоне

    «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.79) и прогноз на чемпионат Англии 7 апреля 2024 года

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    Нуну возглавил «Ноттингем» по ходу сезона
    7 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Апреля 2024 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 20:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: сейчас «шпоры» располагаются на пятом месте в таблице АПЛ с 57 очками и продолжают вести напряженную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Тоттенхэм» сыграл на выезде вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Уже на пятой минуте Бреннан Джонсон открыл счет, но «молотобойцы» почти сразу его сравняли. Во втором тайме игра получилась равной и довольно закрытой, что не очень характерно для этих команд.

    Тоттенхэм — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

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    До этого «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Лутон» (2:1) и потерпел разгромное поражение от «Фулхэма» (0:3).

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    Не сыграют: под вопросом участие Джонсона, давно травмирован Соломон, остальные потери это игроки глубокого резерва.

    Состояние команды: в игре «Тоттенхэма» исчезла легкость, свойственная команде в начале сезона, «шпоры» стали значительно меньше забивать, но при этом никуда проблемы в обороне не делись.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: сейчас «лесники» идут на 17-м месте в таблице АПЛ с 25 очками, от зоны вылета отрыв составляет всего три очка.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре «Ноттингем Форест» наконец смог одержать победу после длительного перерыва над «Фулхэмом» (3:1). Уже в начале встречи подопечные Нуну забили два гола, отличились Хадсон-Одои и Вуд, а незадолго до перерыва и третий мяч в исполнении Гиббса-Уайта, второй тайм стал пустой формальностью после разгрома в первые 45 минут.

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    До этого были ничьи с «Кристал Пэлас» (1:1) и прямым конкурентом «Лутоном» (1:1).

    Не сыграют: травмированы форвард Авоньи, защитники Боли и Тавареш.

    Состояние команды: пока перемены на тренерском мостике и приглашение португальца Нуну не сильно себя оправдывают. «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание, которую он вел и при Стиве Купере.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Тоттенхэм» победил в гостях со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. «Тоттенхэм» выиграл 3:1, а «Ноттингем» — 2:0

    • «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» — одни из худших команд АПЛ по пропущенным мячам, им забивали в трех последних матчах не менее одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 1,44, а на «Ноттингем Форест» — 6,70. Ничья оценивается букмекерами в 5,50.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 за 2,12.

    Прогноз: обе команды далеки от лучших кондиций, понятно, что «Тоттенхэм» сильнее, но сейчас «шпоры» сильно сдали в результативности и редко забивают «кошелку мячей». Нуни является отличным мотиватором, умеет строить игру в обороне и действовать на контратаках. Вряд ли тут будет вынос со стороны лондонцев.

    Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой 1,5 за 1,79.

    Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять вариант, что гости увезут хотя бы очко. Отступать им некуда, они будут пластатся на поле.

    Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 2,90.

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    Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» выстоит в Лондоне
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