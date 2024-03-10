Последний матч: «Ленинградец» — «Динамо-Махачкала» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо-Махачкала» — «Ленинградец». Коэффициент ставки — 2.43.
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