«Арсенал» — «Брентфорд»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Англиив родных стенах переигралсо счетом 2:1.

Хозяева поля смогли вырвать победу в самой концовке благодаря голу Кая Хаверца. До этого же на точный удар Деклана Райса гости ответить забитым мячом Йоана Виссы.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Брентфорд 2:1 Голы: 1:0 Деклан Райс (19'), 1:1 Йоан Висса (45 + 4'), 2:1 Кай Хаверц (86') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Якуб Кивёр (Александр Зинченко, 79'), Габриэл, Мартин Эдегор (Томас Парти, 90'), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 70'), Деклан Райс, Букайо Сака, Кай Хаверц, Леандро Троссард (Рейсс Нелсон, 79') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Матиас Йёргенсен, Витали Янельт (Саман Годдос, 90'), Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 35'), Фрэнк Аниика (Yehor Yarmoliuk, 78'), Йоан Висса (Ниль Мопе, 78'), Айван Тони, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Фрэнк Аниика (4'), Габриэл (10'), Матиас Йоргенсен (21'), Кай Хаверц (45 + 2'), Йоан Висса (72'), Кристоффер Аер (90 + 9')

Календарь и таблица АПЛ

Победа позволила «Арсеналу» набрать 64 очка и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Брентфорда» 26 пунктов и 15-я строчка.