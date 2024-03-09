ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Канчельскис«Американские хозяева "МЮ" думают только о деньгах». Андрей Канчельскис — о титульной гонке в Англии, интриге в РПЛ и своем новом клубе
  • 22:31
    • «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и вышел на первое место в АПЛ
  • 22:16
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Перес — второй
  • 21:53
    • «Болонья» уступила дома «Интеру» с минимальным счетом
  • 20:57
    • «Динамо» дома уверенно победило «Ахмат»
  • 19:31
    • «РБ Лейпциг» легко обыграл «Дармштадт»
    Все новости спорта

    «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и вышел на первое место в АПЛ

    «Арсенал» — «Брентфорд»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Брентфорд
    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах переиграл «Брентфорд» со счетом 2:1.

    «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал»

    Хозяева поля смогли вырвать победу в самой концовке благодаря голу Кая Хаверца. До этого же на точный удар Деклана Райса гости ответить забитым мячом Йоана Виссы.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Брентфорд 2:1
    Голы: 1:0 Деклан Райс (19'), 1:1 Йоан Висса (45 + 4'), 2:1 Кай Хаверц (86') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Якуб Кивёр (Александр Зинченко, 79'), Габриэл, Мартин Эдегор (Томас Парти, 90'), Жоржиньо (Габриэл Жезус, 70'), Деклан Райс, Букайо Сака, Кай Хаверц, Леандро Троссард (Рейсс Нелсон, 79') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Матиас Йёргенсен, Витали Янельт (Саман Годдос, 90'), Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 35'), Фрэнк Аниика (Yehor Yarmoliuk, 78'), Йоан Висса (Ниль Мопе, 78'), Айван Тони, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Фрэнк Аниика (4'), Габриэл (10'), Матиас Йоргенсен (21'), Кай Хаверц (45 + 2'), Йоан Висса (72'), Кристоффер Аер (90 + 9')

  • «Арсенал» — «Брентфорд» 2:1. Онлайн
  • «Арсенал» дожал «Брентфорд» и вышел на первое место в АПЛ
  • Сегодня

    • Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Арсеналу» набрать 64 очка и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Брентфорда» 26 пунктов и 15-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» спокойно обыграет уставший «Ливерпуль»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» уверенно победить «Реймс»?
  • «ПСЖ» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Локомотив» не оставит шансов аутсайдеру?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры