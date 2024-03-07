Лондонский «Арсенал» в рамках заключительного матча дня 28-го тура чемпионата Англии сыграет дома с «Брентфордом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и продолжает участвовать в чемпионской гонке. От «Манчестер Сити» лондонцы отстают на одно очко, до «Ливерпуля» — два балла. «Канониры» набрали 61 очко в 27-ми матчах: 19 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 68:23.

Подопечные Микеля Артеты крушат всех на своем пути, одержав 7 побед в 7-ми последних матчах. Кроме того, пять крайних встреч с участием «Арсенала» заканчивались победой лондонцев с разницей в три и более мячей.

Так «Арсенал» в начале этой недели разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (6:0), до этого была разгромная победа дома над «Ньюкаслом» (4:1), а еще ранее «канониры» не оставили шансов на выезде «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэму» (6:0) соответственно. Особняком стоит только поражение от «Порту» (0:1), которое «Арсенал» потерпел почти три недели назад в рамках первого матча 1/8 Лиги Чемпионов.

«Брентфорд»

Команда из одноименного города находится на 15-й строчке турнирной таблицы АПЛ. На счету «Брентфорда» 26 очков в 27-ми матчах: 7 побед, 5 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 39:50.

У «Брентфорда» лишь одно набранное очко в 4-х последних матчах АПЛ. Его подопечные Томаса Франка добыли в крайнем туре, сыграв вничью с «Челси» дома (2:2).

До этого «пчёлы» проиграли три матча кряду, но стоит отметить и уровень соперников, которым они противостояли. Так «Брентфордом» остался ни с чем во встречах с «Вест Хэмом» (2:4), «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпулем» (1:4).

Личные встречи

Матч первого круга завершился минимальной победой «Арсенала» на выезде (1:0). Команды также встречались между собой в 1/16 финала Кубка английской лиги этого сезона, где победу с тем же счетом отпраздновали «канониры».

Всего в 7-ми официальных очных матчах на счету «Арсенала» 5 побед, «Брентфорд» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд» с коэффициентом 1.70.