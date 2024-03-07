ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Брентфорд». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брентфордом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Брентфорд
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Канчельскис«Американские хозяева "МЮ" думают только о деньгах». Андрей Канчельскис — о титульной гонке в Англии, интриге в РПЛ и своем новом клубе Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях «Ростов» — «Краснодар»Подарок для «Зенита». Ростовчане обыграли «Краснодар», убив чемпионскую интригу
    Все новости спорта
    Букайо Сака
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Букайо Сака
    Лондонский «Арсенал» в рамках заключительного матча дня 28-го тура чемпионата Англии сыграет дома с «Брентфордом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и продолжает участвовать в чемпионской гонке. От «Манчестер Сити» лондонцы отстают на одно очко, до «Ливерпуля» — два балла. «Канониры» набрали 61 очко в 27-ми матчах: 19 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 68:23.

    Подопечные Микеля Артеты крушат всех на своем пути, одержав 7 побед в 7-ми последних матчах. Кроме того, пять крайних встреч с участием «Арсенала» заканчивались победой лондонцев с разницей в три и более мячей.

    Так «Арсенал» в начале этой недели разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (6:0), до этого была разгромная победа дома над «Ньюкаслом» (4:1), а еще ранее «канониры» не оставили шансов на выезде «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэму» (6:0) соответственно. Особняком стоит только поражение от «Порту» (0:1), которое «Арсенал» потерпел почти три недели назад в рамках первого матча 1/8 Лиги Чемпионов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Брентфорд»

    Команда из одноименного города находится на 15-й строчке турнирной таблицы АПЛ. На счету «Брентфорда» 26 очков в 27-ми матчах: 7 побед, 5 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 39:50.

    У «Брентфорда» лишь одно набранное очко в 4-х последних матчах АПЛ. Его подопечные Томаса Франка добыли в крайнем туре, сыграв вничью с «Челси» дома (2:2).

    До этого «пчёлы» проиграли три матча кряду, но стоит отметить и уровень соперников, которым они противостояли. Так «Брентфордом» остался ни с чем во встречах с «Вест Хэмом» (2:4), «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпулем» (1:4).

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился минимальной победой «Арсенала» на выезде (1:0). Команды также встречались между собой в 1/16 финала Кубка английской лиги этого сезона, где победу с тем же счетом отпраздновали «канониры».

    Всего в 7-ми официальных очных матчах на счету «Арсенала» 5 побед, «Брентфорд» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд» с коэффициентом 1.70.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры