«Арсенал» — «Брентфорд». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 20:30 (мск) «Арсенал» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канониры» в этом сезоне борются за золотые медали. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице.

После 27 туров «Арсенал» имеет в своем активе 61 очко. Он на два пункта отстает от лидирующего «Ливерпуля» и на один — от «Манчестер Сити».

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«Красные» 68 раз забили в ворота оппонента, а в свои пропустили только 23.

Последние матчи: в прошлых турах подопечные Микеля Артеты разгромили «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Ньюкасл» (4:1), «Бернли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0), а до этого в родных стенах переиграли «Ливерпуль» (3:1).

До этого была гостевая победа над «Ноттингем Форест» (2:1) и домашняя над «Кристал Пэлас» (5:0).

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Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:2), и проиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» (0:1).

Не сыграют: Александр Зинченко, Мартинелли, Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер находятся в лазарете команды и их участие в данной игре находится под большим вопросом.

Состояние команды: этот сезон для «канониров» проходит удачным образом. «Арсенал» все еще в борьбе за чемпионство и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Только из Кубков он вылетел.

Зимой «Арсенал» никого не приобрел, но отдал некоторых игроков в арендные соглашения. Эти футболисты не являлись основными.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города в последнее время выступает крайне плохо и уже приближается к зоне вылета.

Коллектив из Брентфорда сейчас идет на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков.

«Пчелы» смогли 39 раз поразить ворота соперника и 50 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Брентфорд» сыграл вничью с «Челси» (2:2), а до этого проиграл «Вест Хэму» (2:4), «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпулю» (1:4).

Только перед этим подопечные Томаса Франка смогли победить, одолев «Вулверхэмптон» (2:0).

Ранее брентфордский коллектив уступил «Манчестер Сити» (1:3) и «Тоттенхэму» (2:3), а также вылетел из Кубка Англии от «Вулверхэмптона» (2:3).

Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Рико Генри, Джошуа Да Силва, Брайан Мбеумо, Бен Ми, Этан Пиннок, Арон Хики и Кевин Шаде.

Состояние команды: «Брентфорд» только на шесть очков опережает зону вылета, поэтому еще точно не обеспечил себе спокойную жизнь и ему рано расслабляться, нужно набирать очки.

Зимой команду пополнили Мухаммадали Урингоев, Акон Вальдимарссон, Серхио Регилон и Эмре Конак.

Все основные футболисты остались в коллективе и лишь некоторые игроки, которые не являлись основными, отправились в аренду.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл 7 подряд матчей в АПЛ

«Брентфорд» не может выиграть у «Арсенала» на протяжении 4 матчей

«Брентфорд» выиграл только 1 из 9 последних матчей на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.70, а победа «Брентфорда» — в 12.00.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

Прогноз: «Арсенал» в последнее время находится в отличной форме и крушит всех соперников. Думается, что этот матч не станет исключением и «канониры» смогут добыть уверенную победу.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1,5 за 1.70.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант с большим количеством голов, поскольку «Арсенал» любит много забивать. Достаточно реальным выглядит вариант, при котором команды забьют 4 мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.