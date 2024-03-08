В 23:00 08.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч: «Монпелье» — «Ницца» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ницца» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ницца»).

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