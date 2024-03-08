«Ницца» — «Монпелье». Матч пройдет в рамках 25-го тура французской Лиги 1. начало — 23:00 (мск) «Ницца» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» занимает пятое место в зоне Лиги Европы — в двух баллах от зоны Лиги чемпионов. В ее активе 23 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных голов.

Отрыв от шестой строчки, которая по итогам сезона дает путевку в Лигу конференций, составляет лишь один балл, а от седьмого, уже не еврокубкового места — четыре пункта.

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Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Тулузе» (1:2).

Эта неудача продолжила безвыигрышную серию клуба в четыре поединка, которые пришлись на французское первенство.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Сансон, Диоп, Розье — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Ницца» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что на сегодня клуб переживает кризис, и только текущая форма соперника позволяет его болельщикам надеяться на успех и конец неудачной серии.

Терем Моффи — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с семью голами.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» занимает 16-е место в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе с отрывом в три очка от зоны вылета.

Отставание от безопасной 15-й строчки в таблице составляет один балл, так что команда находится в самой гуще борьбы за выживание.

Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Страсбургом» (2:2).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию «Палладинов» в два поединка, которые пришлись на французское первенство.

Не сыграют: Омерагич, Жюльен, Гегин — травмированы, дисквалифицирован — Саньян.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Монпелье» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой клуб всерьез рискует вылететь, и только худшая форма конкурентов пока что позволяет ему не оказаться в «трясине».

Акор Адамс — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ницца» не выиграла

в пяти из шести последних матчей «Монпелье» забивали обе команды

в шести последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.65, победа «Монпелье» — в 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Только в одной игре команды по ходу данной серии кто-то не забивал.

При трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчей «Монпелье» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98