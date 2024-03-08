ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Фрэнсис НганнуИнтригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Копенгаген» 3:1. Онлайн Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
  • 09:33
    • «Голден Стэйт» разгромил «Милуоки», «Лейкерс» уступили «Сакраменто»
  • 09:00
    • Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс
    Все новости спорта

    Покончит ли «Ницца» со своим кризисом?

    «Ницца» — «Монпелье». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Франции на 8 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ницца» — фаворит матча
    «Ницца» — «Монпелье». Матч пройдет в рамках 25-го тура французской Лиги 1. начало — 23:00 (мск) «Ницца» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 08 Марта 2024 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» занимает пятое место в зоне Лиги Европы — в двух баллах от зоны Лиги чемпионов. В ее активе 23 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных голов.

    Отрыв от шестой строчки, которая по итогам сезона дает путевку в Лигу конференций, составляет лишь один балл, а от седьмого, уже не еврокубкового места — четыре пункта.

    Ницца — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.773.754.90Бонус$9500
    •

    Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Тулузе» (1:2).

    Эта неудача продолжила безвыигрышную серию клуба в четыре поединка, которые пришлись на французское первенство.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Сансон, Диоп, Розье — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Ницца» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что на сегодня клуб переживает кризис, и только текущая форма соперника позволяет его болельщикам надеяться на успех и конец неудачной серии.

    Терем Моффи — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с семью голами.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» занимает 16-е место в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе с отрывом в три очка от зоны вылета.

    Отставание от безопасной 15-й строчки в таблице составляет один балл, так что команда находится в самой гуще борьбы за выживание.

  • Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в марте
  • 01/03/2024

    • Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Страсбургом» (2:2).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию «Палладинов» в два поединка, которые пришлись на французское первенство.

    Не сыграют: Омерагич, Жюльен, Гегин — травмированы, дисквалифицирован — Саньян.

    Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Монпелье» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Очевидно, что с такой формой клуб всерьез рискует вылететь, и только худшая форма конкурентов пока что позволяет ему не оказаться в «трясине».

    Акор Адамс — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ницца» не выиграла

    • в пяти из шести последних матчей «Монпелье» забивали обе команды

    • в шести последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.65, победа «Монпелье» — в 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Только в одной игре команды по ходу данной серии кто-то не забивал.

    При трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчей «Монпелье» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Женис — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Туран — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Заря — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ноа — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Верес — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Раед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Монпелье» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Ницца» со своим кризисом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры