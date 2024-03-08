«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» занимает пятое место в зоне Лиги Европы — в двух баллах от зоны Лиги чемпионов. В ее активе 23 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных голов.
Отрыв от шестой строчки, которая по итогам сезона дает путевку в Лигу конференций, составляет лишь один балл, а от седьмого, уже не еврокубкового места — четыре пункта.
Ницца — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Тулузе» (1:2).
Эта неудача продолжила безвыигрышную серию клуба в четыре поединка, которые пришлись на французское первенство.
Не сыграют: Сансон, Диоп, Розье — травмированы, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Ницца» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что на сегодня клуб переживает кризис, и только текущая форма соперника позволяет его болельщикам надеяться на успех и конец неудачной серии.
Терем Моффи — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с семью голами.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» занимает 16-е место в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе с отрывом в три очка от зоны вылета.
Отставание от безопасной 15-й строчки в таблице составляет один балл, так что команда находится в самой гуще борьбы за выживание.
Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Страсбургом» (2:2).
Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию «Палладинов» в два поединка, которые пришлись на французское первенство.
Не сыграют: Омерагич, Жюльен, Гегин — травмированы, дисквалифицирован — Саньян.
Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Монпелье» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой клуб всерьез рискует вылететь, и только худшая форма конкурентов пока что позволяет ему не оказаться в «трясине».
Акор Адамс — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Ницца» не выиграла
- в пяти из шести последних матчей «Монпелье» забивали обе команды
- в шести последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.65, победа «Монпелье» — в 4.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Только в одной игре команды по ходу данной серии кто-то не забивал.
При трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчей «Монпелье» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98