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    «Нант» — «Лион». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    7 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. «Нант» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Апреля 2024 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 21:45 Лион Лион
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    «Нант»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «канареек» складывается неудачно. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Нант» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.

    Нант — Лион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Нант» добыл три очка в матче с «Ниццей» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    До последней виктории «Нант» проиграла 3 раза кряду. Причем до того команда минимально одолела скромный «Лорьян».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Отрадно, что в кадровом плане у «канареек» полный порядок.

    Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нант» проиграл 2 раза при одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Канарейки» намерены отдалиться от опасной зоны на безопасное расстояние.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» в нынешнем сезоне выступают словно на американских горках. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что еще зимой лионцы плотно оседали в зоне вылета. И это с таким-то крутым, как для Лиги 1, составом!

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Лион» не смог одолеть «Реймс» (1:1).

    В пяти последних матчах лионцы выиграли трижды. В этих поединках «ткачи» наколотили 9 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Борьба за выживание команде уже не угрожает. Да и Александр Ляказетт привычно результативен: 13 забитых мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» заметно прибавил. Да и выход в финал Кубка явно окрылил команду.

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    В кадровом плане у команды полный штиль. Лидеры «ткачей» на месте, да и Ляказетт явно скажет свое веское слово.

    Плюс ко всему, «Лион» в первом круге переиграл «канареек» (1:0). Победу «ткачам» в той встрече принес как раз Ляказетт.

    Наверняка гости будут активно атаковать. «Лион» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Лион» не проигрывает 4 матча кряду

    • До последней виктории «Нант» уступил трижды подряд

    • Последний очный поединок соперников завершился викторией «Лиона» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.13 и 1.83.

    Прогноз: Лионцы явно способны прибавить, да и «канарейкам» нужно отдаляться от опасной зоны.

    Атака «ткачей» во главе с Ляказеттом способна преуспеть в этом поединке, да и оппонент у них ершистый.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что лионцы сумеют переиграть нестабильных хозяев.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.33

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    Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Лион» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
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