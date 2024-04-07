«Нант»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «канареек» складывается неудачно. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Нант» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.
Нант — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Нант» добыл три очка в матче с «Ниццей» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
До последней виктории «Нант» проиграла 3 раза кряду. Причем до того команда минимально одолела скромный «Лорьян».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Отрадно, что в кадровом плане у «канареек» полный порядок.
Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нант» проиграл 2 раза при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Канарейки» намерены отдалиться от опасной зоны на безопасное расстояние.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» в нынешнем сезоне выступают словно на американских горках. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что еще зимой лионцы плотно оседали в зоне вылета. И это с таким-то крутым, как для Лиги 1, составом!
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Лион» не смог одолеть «Реймс» (1:1).
В пяти последних матчах лионцы выиграли трижды. В этих поединках «ткачи» наколотили 9 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.
Борьба за выживание команде уже не угрожает. Да и Александр Ляказетт привычно результативен: 13 забитых мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» заметно прибавил. Да и выход в финал Кубка явно окрылил команду.
В кадровом плане у команды полный штиль. Лидеры «ткачей» на месте, да и Ляказетт явно скажет свое веское слово.
Плюс ко всему, «Лион» в первом круге переиграл «канареек» (1:0). Победу «ткачам» в той встрече принес как раз Ляказетт.
Наверняка гости будут активно атаковать. «Лион» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Лион» не проигрывает 4 матча кряду
- До последней виктории «Нант» уступил трижды подряд
- Последний очный поединок соперников завершился викторией «Лиона» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.13 и 1.83.
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Прогноз: Лионцы явно способны прибавить, да и «канарейкам» нужно отдаляться от опасной зоны.
Атака «ткачей» во главе с Ляказеттом способна преуспеть в этом поединке, да и оппонент у них ершистый.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что лионцы сумеют переиграть нестабильных хозяев.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.33