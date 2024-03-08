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    Карпин: Игра в Краснодаре была даже лучше, чем эта

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подробно высказался о победе над «Краснодаром» (2:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Ростов сегодня прыгнул выше головы? Я бы так не сказал. По мне, игра в Краснодаре в первом круге была даже лучше, чем эта.

    За счёт чего "Ростову" удалось заставить "Краснодар" плясать под свою дудку? За счёт всего, мы так играем. За счёт прессинга, за счёт выхода из обороны с мячом. Не могу сказать, что за счёт одного чего-то.

    Можно ли назвать сегодняшний футбол "Ростова" эталонным? Эталонным — нет, но до второго гола, да, очень хороший. Были огрехи, но до второго гола, да, хороший футбол.

    Что произошло после второго гола? Точно не усталость, у "Краснодара" было на игрока меньше. Думаю, прежде всего, всё в голове, боязнь пропустить и желание сохранить cчёт, всегда приводит к тому, что мы видели. Пропустили один, боязнь пропустить второй, который чуть не пропустили.

    "Краснодар" может стать чемпионом. Почему бы и нет? Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке. Это не моё дело. Нам свои очки надо набрать», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).

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