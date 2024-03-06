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    Сульшер: Мы пытались подписать Беллингема в «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем мог оказаться в стане «красных дьяволов».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Беллингем приезжал на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед". Мы пытались договориться с Джудом, но он знал, чего хочет. Беллингем хотел определённого количества игровых минут в первой команде», — цитирует Сульшера The Overlap.

    Напомним, что Беллингем пополнил состав «Реала» летом 2023-го года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 7 голевых передач.

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