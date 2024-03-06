Сульшер: Мы пытались подписать Беллингема в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренерзаявил, что полузащитникмог оказаться в стане «красных дьяволов».

«Беллингем приезжал на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед". Мы пытались договориться с Джудом, но он знал, чего хочет. Беллингем хотел определённого количества игровых минут в первой команде», — цитирует Сульшера The Overlap.

Напомним, что Беллингем пополнил состав «Реала» летом 2023-го года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 7 голевых передач.

В следующем матче «Реал» сыграет против «Лейпцига» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.