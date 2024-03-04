ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде

5 и 6 марта в Лиге чемпионов пройдут первые ответные матчи 1/8 финала. И если встреча в Манчестере вряд ли что-то изменит в турнирном раскладе, то в трех оставшихся противостояниях интрига еще жива.

«Реал Сосьедад» — «Пари Сен-Жермен»

5 марта, 23:00 мск

Первый матч: «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» 2:0

Команда Луиса Энрике едет в Сан-Себастьян, обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей благодаря голам Килиана Мбаппе и Бредли Баркола во втором тайме матча в Париже. У ПСЖ отличные перспективы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2020/21.

Но не будем забывать, что в первом тайме встречи на «Парк де Пренс» баскам успешно удавалось создавать проблемы ПСЖ своим агрессивным прессингом. «Реалу Сосьедаду» не хватало остроты в атаке, и если при поддержке домашних трибун им удастся забить быстрый гол, как они почти сделали в Париже, то в это противостояние вернется интрига.

Тем не менее, «Реал Сосьедад» подходит к этой игре на фоне всего одной победы в последних девяти матчах во всех турнирах. Последняя встреча в Ла Лиге на выезде с «Севильей» вышла результативной, но завершилась поражением со счетом 2:3. «ПСЖ» же, сыграв 0:0 с «Монако», продлил беспроигрышную серию до 20 матчей (включающую 14 побед).

Российских болельщиков также огорчит что Арсен Захарян из-за травмы не попал в заявку на ответный матч с ПСЖ, как и Андер Барренечеа, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес и Айен Муньос. У парижан свои потери — не сыграет Марко Асенсио, в лазарете также Данилу Перейра, Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе.

«Бавария» — «Лацио»

5 марта, 23:00 мск

Первый матч: «Лацио» — «Бавария» 1:0

Несмотря на домашнюю победу, римлянам пока рано мечтать о первом четвертьфинале Лиги чемпионов со времен сезона 1999/2000. Да, на своем поле «Лацио» уверенно противостоял немецким чемпионам, не дав им ни разу пробить в створ, а во втором тайме вполне заслуженно заработал пенальти и численное преимущество, благодаря которому удержал успех.

Но даже находящаяся в нестабильном состоянии «Бавария» будет грозным соперником на «Альянц Арене», где всего один точный удар нивелирует преимущество римлян. После того, как защита титула в Бундеслиге начинает выглядеть все более нереальной, все силы команды Тухеля будут брошены на Лигу чемпионов. На своем поле мюнхенцы не проиграли в этом турнире ни одного из последних 13 матчей (В10 Н3) с сезона 2020/21.

Впрочем, и римляне могут сконцентрироваться на еврокубках после болезненного поражения от «Милана» (0:1), которое стало для «Лацио» четвертым в шести матчах чемпионата. «Бавария» при этом выиграла тоже выиграла лишь один из последних пяти матчей, а в последнем туре Бундеслиги упустила победу над «Фрайбургом» (2:2). Радовать мюнхенцев может лишь то, что Гарри Кейн продолжает исправно забивать, наколотив 27 голов в 24 встречах Бундеслиги.

В предстоящем матче за «Баварию» не сыграет дисквалифицированный Дайо Упамекано , а Нуссаир Мазрауи, Кингсли Коман, Буна Сарр и Саша Боэ травмированы. У «Лацио» уже месяц лечится Николо Ровелла, а в игре с «Болоньей» травмировался Патрик Габаррон.

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»

6 марта, 23:00 мск

Первый матч: «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 1:3

Мало кто сомневался в исходе первого матча в Дании — голы Кевина де Брейне, Бернарду Силвы и Фила Фодена обеспечили действующим победителям Лиги чемпионов комфортное преимущество. Нет особых сомнений и насчет ответного поединка, вспоминая, что «Сити» выиграл обе предыдущих встречи с «Копенгагеном» в Манчестере, в том числе со счетом 5:0 в октябре 2022 года.

Датчане, тем временем, не унывают — на своем поле они в очередной раз проявили себя, забив грозному сопернику и надеются проявить себя и в ответном матче на «Этихаде». Статистика не в пользу датского клуба, который не выиграл ни одного из предыдущих семи выездов в Англию, потерпев при этом пять поражений.

Накануне выезда в Манчестер «Копенгаген» упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Дании, проиграв на выезде «Митьюлланду» со счетом 0:2 и отставая от него теперь на три очка. Это второе поражение в последних шести матчах всех турниров для датчан, остальные 4 они выиграли.

А вот «Сити» идет без поражений, выиграв в 17 матчах из 19 последних. В последней встрече в рамках манчестерского дерби команда Гвардиолы уверенно разделалась на своем поле с «МЮ» (3:1).

Датчанам не помогут травмированные хавбек Вильям Клем, нападающий Хума Бабакар и защитники Давит Хочолава и Биргер Мелинг. В лазарете «Сити» защитник Йошко Гвардиол и хавбек Джек Грилиш.

«Реал» — «Лейпциг»

6 марта, 23:00 мск

Первый матч: «Лейпциг» — «Реал» 0:1

Испанскому клубу пришло непросто в Германии — первый тайм команды провели в более-менее равной борьбы, а после того, как после перерыва отличился Браим Диас, «Быки» осадили ворота «Реала», и если бы не Андрей Лунин, мадридцы могли не удержать минимальное преимущество. Нет сомнений, что и в ответном матче немцы постараются доставить проблемы 14-кратным чемпионам Европы, но им придется сыграть на пределе возможностей.

Статистика не на стороне «Лейпцига» — в прошлом сезоне он уступил «Реалу» на выезде со счетом 0:2, к тому же команда Карло Анчелотти не проигрывает дома в Европе на протяжении 11 матчей (В10 Н1). Даже три ничьих в последних пяти домашних матчах «Реала», включая последнюю встречу с «Валенсией (2:2) не слишком обнадежат немецкую команду.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Немецкий клуб чередует выигранные матчи с поражениями, а победа "Лейпцига" над "Бохумом" в последнем туре стала первой в четырех играх в гостях в 2024 году (Н1 П2). В лазарете "быков" только Лукас Клостерманн. Подавляющее большинство игроков "сливочных" тоже снова в форме, включая Джуда Беллингема, который из-за травмы не играл в Лейпциге. Эдер Милитао и Тибо Куртуа вернутся в строй в начале апреля, а Хоселу — в середине мая.

Что дальше?

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 5-6 и 12-13 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 15 марта. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая 2024 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.