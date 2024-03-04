1-й таймШеффилд Юнайтед — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде

    Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии Бавария РБ Лейпциг Футбол Германии Футбол Испании Реал Сосьедад Реал Мадрид Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Лацио Копенгаген
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде
  • 22:27
    • «Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА и повел в серии
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и ведет в серии 2:0
  • 22:06
    • «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
  • 19:29
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
  • 19:22
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повел в серии 3-0
    Все новости спорта
    «Реал» — «Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» — «Лейпциг»
    5 и 6 марта в Лиге чемпионов пройдут первые ответные матчи 1/8 финала. И если встреча в Манчестере вряд ли что-то изменит в турнирном раскладе, то в трех оставшихся противостояниях интрига еще жива.

    «Реал Сосьедад» — «Пари Сен-Жермен»

    5 марта, 23:00 мск

    Первый матч: «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» 2:0

    Команда Луиса Энрике едет в Сан-Себастьян, обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей благодаря голам Килиана Мбаппе и Бредли Баркола во втором тайме матча в Париже. У ПСЖ отличные перспективы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2020/21.

  • ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
  • Подводим итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 16/02/2024

    • Но не будем забывать, что в первом тайме встречи на «Парк де Пренс» баскам успешно удавалось создавать проблемы ПСЖ своим агрессивным прессингом. «Реалу Сосьедаду» не хватало остроты в атаке, и если при поддержке домашних трибун им удастся забить быстрый гол, как они почти сделали в Париже, то в это противостояние вернется интрига.

    Тем не менее, «Реал Сосьедад» подходит к этой игре на фоне всего одной победы в последних девяти матчах во всех турнирах. Последняя встреча в Ла Лиге на выезде с «Севильей» вышла результативной, но завершилась поражением со счетом 2:3. «ПСЖ» же, сыграв 0:0 с «Монако», продлил беспроигрышную серию до 20 матчей (включающую 14 побед).

    «Реал Сосьедад» — «Пари Сен-Жермен»

    Российских болельщиков также огорчит что Арсен Захарян из-за травмы не попал в заявку на ответный матч с ПСЖ, как и Андер Барренечеа, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес и Айен Муньос. У парижан свои потери — не сыграет Марко Асенсио, в лазарете также Данилу Перейра, Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе.

    «Бавария» — «Лацио»

    5 марта, 23:00 мск

    Первый матч: «Лацио» — «Бавария» 1:0

    Несмотря на домашнюю победу, римлянам пока рано мечтать о первом четвертьфинале Лиги чемпионов со времен сезона 1999/2000. Да, на своем поле «Лацио» уверенно противостоял немецким чемпионам, не дав им ни разу пробить в створ, а во втором тайме вполне заслуженно заработал пенальти и численное преимущество, благодаря которому удержал успех.

    Но даже находящаяся в нестабильном состоянии «Бавария» будет грозным соперником на «Альянц Арене», где всего один точный удар нивелирует преимущество римлян. После того, как защита титула в Бундеслиге начинает выглядеть все более нереальной, все силы команды Тухеля будут брошены на Лигу чемпионов. На своем поле мюнхенцы не проиграли в этом турнире ни одного из последних 13 матчей (В10 Н3) с сезона 2020/21.

    «Бавария» — «Лацио»

    Впрочем, и римляне могут сконцентрироваться на еврокубках после болезненного поражения от «Милана» (0:1), которое стало для «Лацио» четвертым в шести матчах чемпионата. «Бавария» при этом выиграла тоже выиграла лишь один из последних пяти матчей, а в последнем туре Бундеслиги упустила победу над «Фрайбургом» (2:2). Радовать мюнхенцев может лишь то, что Гарри Кейн продолжает исправно забивать, наколотив 27 голов в 24 встречах Бундеслиги.

  • «Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка
  • Мюнхенцы рискуют ухудшить и без того не лучшую ситуацию команды
  • 21/02/2024

    • В предстоящем матче за «Баварию» не сыграет дисквалифицированный Дайо Упамекано , а Нуссаир Мазрауи, Кингсли Коман, Буна Сарр и Саша Боэ травмированы. У «Лацио» уже месяц лечится Николо Ровелла, а в игре с «Болоньей» травмировался Патрик Габаррон.

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген»

    6 марта, 23:00 мск

    Первый матч: «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 1:3

    Мало кто сомневался в исходе первого матча в Дании — голы Кевина де Брейне, Бернарду Силвы и Фила Фодена обеспечили действующим победителям Лиги чемпионов комфортное преимущество. Нет особых сомнений и насчет ответного поединка, вспоминая, что «Сити» выиграл обе предыдущих встречи с «Копенгагеном» в Манчестере, в том числе со счетом 5:0 в октябре 2022 года.

  • Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити»
  • Реакция английских СМИ на результат манчестерского дерби
  • Сегодня

    • Датчане, тем временем, не унывают — на своем поле они в очередной раз проявили себя, забив грозному сопернику и надеются проявить себя и в ответном матче на «Этихаде». Статистика не в пользу датского клуба, который не выиграл ни одного из предыдущих семи выездов в Англию, потерпев при этом пять поражений.

    Накануне выезда в Манчестер «Копенгаген» упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Дании, проиграв на выезде «Митьюлланду» со счетом 0:2 и отставая от него теперь на три очка. Это второе поражение в последних шести матчах всех турниров для датчан, остальные 4 они выиграли.

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген»

    А вот «Сити» идет без поражений, выиграв в 17 матчах из 19 последних. В последней встрече в рамках манчестерского дерби команда Гвардиолы уверенно разделалась на своем поле с «МЮ» (3:1).

    Датчанам не помогут травмированные хавбек Вильям Клем, нападающий Хума Бабакар и защитники Давит Хочолава и Биргер Мелинг. В лазарете «Сити» защитник Йошко Гвардиол и хавбек Джек Грилиш.

    «Реал» — «Лейпциг»

    6 марта, 23:00 мск

    Первый матч: «Лейпциг» — «Реал» 0:1

    Испанскому клубу пришло непросто в Германии — первый тайм команды провели в более-менее равной борьбы, а после того, как после перерыва отличился Браим Диас, «Быки» осадили ворота «Реала», и если бы не Андрей Лунин, мадридцы могли не удержать минимальное преимущество. Нет сомнений, что и в ответном матче немцы постараются доставить проблемы 14-кратным чемпионам Европы, но им придется сыграть на пределе возможностей.

    «Лейпциг» — «Реал»

    Статистика не на стороне «Лейпцига» — в прошлом сезоне он уступил «Реалу» на выезде со счетом 0:2, к тому же команда Карло Анчелотти не проигрывает дома в Европе на протяжении 11 матчей (В10 Н1). Даже три ничьих в последних пяти домашних матчах «Реала», включая последнюю встречу с «Валенсией (2:2) не слишком обнадежат немецкую команду.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Немецкий клуб чередует выигранные матчи с поражениями, а победа "Лейпцига" над "Бохумом" в последнем туре стала первой в четырех играх в гостях в 2024 году (Н1 П2). В лазарете "быков" только Лукас Клостерманн. Подавляющее большинство игроков "сливочных" тоже снова в форме, включая Джуда Беллингема, который из-за травмы не играл в Лейпциге. Эдер Милитао и Тибо Куртуа вернутся в строй в начале апреля, а Хоселу — в середине мая.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Что дальше?

    Ответные матчи 1/8 финала пройдут 5-6 и 12-13 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 15 марта. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая 2024 года.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

    Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сакраменто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры