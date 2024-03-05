Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — ПСЖ состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23:00 (мск). «Реал Сосьедад» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал Сосьедад»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» потерпела поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2 на выезде.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира испанскому клубу нужно одержать победу с разницей минимум в два мяча, чтобы хотя бы позволит перевести игру в дополнительное время.

Реал Сосьедад — ПСЖ: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.553.502.75Бонус$9500

Последние матчи: баски в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле потерпел поражение от «Севильи» (3:2).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Не сыграют: Барренетчеа, Одриосола, Элустондо, Муньос, Фернандес, Меркеланс — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: На сегодня «Реал Сосьедад» одержал одну победу в девяти последних матчах во всех турнирах при пяти поражениях и трех ничьих.

Закономерно, что из-за таких результатов команда выпала из зоны еврокубков, от которое отстает на два очка, занимая седьмую позицию.

Бирманчевич, который дисквалифицирован на эту игру, является лучшим бомбардиром клуба в Лиге Европы с тремя голами.

Браис Мендес — самый результативный игрок басков в Лиге чемпионов, забив три мяча. При этом в испанском первенстве лучший бомбардир с восемью голами — Оярсабаль.

ПСЖ

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле одержал уверенную победу с результатом 2:0.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира французскому клубу достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в один мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке парижане не смогли выиграть. На выезде они разошлись миром с «Монако» (0:0) в рамках своего национального первенства.

Эта осечка стала второй кряду после того, как чемпион и лидер французской Лиги 1 не смогли обыграть дома «Ренн» (1:1).

Не сыграют: Перейра, Маркиньос, Кюрзава, Шкриняр, Кимпембе, Рико — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: ПСЖ не знает поражений 20 поединков кряду во всех турнирах, при 14 победах и шести ничьих.

Закономерно, что такая форма позволяет гранду французского футбола лидировать в своем чемпионате, опережая своего ближайшего преследователя «Бреста» на 12 очков.

Килиан Мбаппе — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами. При этом в Лиге 1 он — лучший бомбардир с 21 голом.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Реал Сосьедада» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах ПСЖ было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа ПСЖ — в 2.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов. Игры парижан в последнее время не блещут особой результативностью.

При этом в шести из девяти последних поединков хозяев также было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что ПСЖ не проиграет при тотал меньше 2,5 голов, ведь четырех последних матчах гостей также был реализован именно такой сценарий.

Ставка: ПСЖ не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60.

Кроме того, наши эксперты подготовили эксклюзивную дерзкую ставку на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 6.35.