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    Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?

    «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Ставка на тотал за 1.80 и прогноз на 1/8 финала Лигу чемпионов 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — ПСЖ
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    ПСЖ выиграл первый матч
    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — ПСЖ состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23:00 (мск). «Реал Сосьедад» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Реал Сосьедад»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» потерпела поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2 на выезде.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира испанскому клубу нужно одержать победу с разницей минимум в два мяча, чтобы хотя бы позволит перевести игру в дополнительное время.

    Реал Сосьедад — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: баски в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле потерпел поражение от «Севильи» (3:2).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не сыграют: Барренетчеа, Одриосола, Элустондо, Муньос, Фернандес, Меркеланс — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: На сегодня «Реал Сосьедад» одержал одну победу в девяти последних матчах во всех турнирах при пяти поражениях и трех ничьих.

    Закономерно, что из-за таких результатов команда выпала из зоны еврокубков, от которое отстает на два очка, занимая седьмую позицию.

    Бирманчевич, который дисквалифицирован на эту игру, является лучшим бомбардиром клуба в Лиге Европы с тремя голами.

    Браис Мендес — самый результативный игрок басков в Лиге чемпионов, забив три мяча. При этом в испанском первенстве лучший бомбардир с восемью голами — Оярсабаль.

    ПСЖ

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле одержал уверенную победу с результатом 2:0.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира французскому клубу достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в один мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке парижане не смогли выиграть. На выезде они разошлись миром с «Монако» (0:0) в рамках своего национального первенства.

    Эта осечка стала второй кряду после того, как чемпион и лидер французской Лиги 1 не смогли обыграть дома «Ренн» (1:1).

    Не сыграют: Перейра, Маркиньос, Кюрзава, Шкриняр, Кимпембе, Рико — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: ПСЖ не знает поражений 20 поединков кряду во всех турнирах, при 14 победах и шести ничьих.

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    Закономерно, что такая форма позволяет гранду французского футбола лидировать в своем чемпионате, опережая своего ближайшего преследователя «Бреста» на 12 очков.

    Килиан Мбаппе — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами. При этом в Лиге 1 он — лучший бомбардир с 21 голом.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Реал Сосьедада» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах ПСЖ было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа ПСЖ — в 2.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов. Игры парижан в последнее время не блещут особой результативностью.

    При этом в шести из девяти последних поединков хозяев также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что ПСЖ не проиграет при тотал меньше 2,5 голов, ведь четырех последних матчах гостей также был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ПСЖ не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60.

    Кроме того, наши эксперты подготовили эксклюзивную дерзкую ставку на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 6.35.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 1.80. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?
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