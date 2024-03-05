В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Начало — 23:00 (мск). «Реал Сосьедад» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Реал Сосьедад» в Примере находится лишь на 7 строчке.

При этом оборона команды не блещет надежностью. В 27 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 29 раз.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось разжиться очками. «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3).

Вообще, «доностьяярас» сильны, но крайне нестабильны. Да и отставание от зоны Лиги чемпионов выросло до 12 очков.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Реал Сосьедад» пропустил 10 раз.

Не сыграют: Альваро Одриосола, Андер Барренечеа, Айхен Муньос, Карлос Фернандес — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Реал Сосьедад» сейчас проводит достаточно посредственный игровой цикл. Да и в первой встрече баски уступили парижанам по всем статьям (0:2).

Плюс ко всему, кадровые проблемы явно влияют на игру команды. Баски не побеждали в трех своих последних поединках.

И уж точно «Реал Сосьедад» постарается дать бой парижанам. Как минимум, свои шансы у ворот ПСЖ баски наверняка найдут.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане в нынешнем сезоне привычно борются за самые высокие места. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем забили парижане всего 54 мяча, пропустив в свои ворота 19.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у парижского клуба 3 победы при двух паритетах.

Правда два последних поединка и завершились в ничью. Впрочем, потери очков в чемпионате Франции для команды некритичны.

В своем последнем поединке команда несколько разочаровала. ПСЖ не смог переиграть «Монако» в безголевом поединке.

Не сыграют: Преснел Кимпембе, Маркиньос, Милан Шкриньяр — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне ПСЖ выглядит весьма выгодно. Да и Килиан Мбаппе забивает регулярно, отличившись уже 21 мячом в Лиге 1.

Разумеется, победа в первой встрече прибавляет оптимизма. Да и вообще, парижане давно мечтают покорить Лигу чемпионов.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Никакой игры на удержание от ПСЖ ждать явно не приходится. Не те амбиции!

Статистика для ставок

Баски не выигрывали в 3 своих последних матчах

Парижанин Килиан Мбаппе забил 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

В первом поединке уверенный успех праздновал ПСЖ

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.53, а победа гостей — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

Прогноз: Баски явно намерены рискнуть, тогда, как и ПСЖ наверняка не собирается отсиживаться в обороне.

Парижане наверняка постараются закрепить успех первой встречи, да и Мбаппе намерен пополнить свой голевой багаж.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голепад еще в первом тайме.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 7.60.

А еще есть умеренный прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 1.80.