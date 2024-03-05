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    «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Дерзкая ставка (к. 6.35) на футбол, Лига чемпионов, 5 марта 2024 года

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    Килиан Мбаппе
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Начало — 23:00 (мск). «Реал Сосьедад» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Реал Сосьедад» в Примере находится лишь на 7 строчке.

    При этом оборона команды не блещет надежностью. В 27 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 29 раз.

    Реал Сосьедад — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось разжиться очками. «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3).

    Вообще, «доностьяярас» сильны, но крайне нестабильны. Да и отставание от зоны Лиги чемпионов выросло до 12 очков.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Реал Сосьедад» пропустил 10 раз.

    Не сыграют: Альваро Одриосола, Андер Барренечеа, Айхен Муньос, Карлос Фернандес — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» сейчас проводит достаточно посредственный игровой цикл. Да и в первой встрече баски уступили парижанам по всем статьям (0:2).

    Плюс ко всему, кадровые проблемы явно влияют на игру команды. Баски не побеждали в трех своих последних поединках.

    И уж точно «Реал Сосьедад» постарается дать бой парижанам. Как минимум, свои шансы у ворот ПСЖ баски наверняка найдут.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане в нынешнем сезоне привычно борются за самые высокие места. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

    Причем забили парижане всего 54 мяча, пропустив в свои ворота 19.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у парижского клуба 3 победы при двух паритетах.

    Правда два последних поединка и завершились в ничью. Впрочем, потери очков в чемпионате Франции для команды некритичны.

    В своем последнем поединке команда несколько разочаровала. ПСЖ не смог переиграть «Монако» в безголевом поединке.

    Не сыграют: Преснел Кимпембе, Маркиньос, Милан Шкриньяр — травмированы.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне ПСЖ выглядит весьма выгодно. Да и Килиан Мбаппе забивает регулярно, отличившись уже 21 мячом в Лиге 1.

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    Разумеется, победа в первой встрече прибавляет оптимизма. Да и вообще, парижане давно мечтают покорить Лигу чемпионов.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Никакой игры на удержание от ПСЖ ждать явно не приходится. Не те амбиции!

    Статистика для ставок

    • Баски не выигрывали в 3 своих последних матчах

    • Парижанин Килиан Мбаппе забил 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

    • В первом поединке уверенный успех праздновал ПСЖ

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.53, а победа гостей — в скромные 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

    Прогноз: Баски явно намерены рискнуть, тогда, как и ПСЖ наверняка не собирается отсиживаться в обороне.

    Парижане наверняка постараются закрепить успех первой встречи, да и Мбаппе намерен пополнить свой голевой багаж.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голепад еще в первом тайме.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 7.60.

    А еще есть умеренный прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 6.35. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. Голевое шоу заказывали?!
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