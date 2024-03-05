«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Реал Сосьедад» в Примере находится лишь на 7 строчке.
При этом оборона команды не блещет надежностью. В 27 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 29 раз.
Реал Сосьедад — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде снова не удалось разжиться очками. «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3).
Вообще, «доностьяярас» сильны, но крайне нестабильны. Да и отставание от зоны Лиги чемпионов выросло до 12 очков.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Реал Сосьедад» пропустил 10 раз.
Не сыграют: Альваро Одриосола, Андер Барренечеа, Айхен Муньос, Карлос Фернандес — травмированы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Реал Сосьедад» сейчас проводит достаточно посредственный игровой цикл. Да и в первой встрече баски уступили парижанам по всем статьям (0:2).
Плюс ко всему, кадровые проблемы явно влияют на игру команды. Баски не побеждали в трех своих последних поединках.
И уж точно «Реал Сосьедад» постарается дать бой парижанам. Как минимум, свои шансы у ворот ПСЖ баски наверняка найдут.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане в нынешнем сезоне привычно борются за самые высокие места. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице своего чемпионата.
Причем забили парижане всего 54 мяча, пропустив в свои ворота 19.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у парижского клуба 3 победы при двух паритетах.
Правда два последних поединка и завершились в ничью. Впрочем, потери очков в чемпионате Франции для команды некритичны.
В своем последнем поединке команда несколько разочаровала. ПСЖ не смог переиграть «Монако» в безголевом поединке.
Не сыграют: Преснел Кимпембе, Маркиньос, Милан Шкриньяр — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне ПСЖ выглядит весьма выгодно. Да и Килиан Мбаппе забивает регулярно, отличившись уже 21 мячом в Лиге 1.
Разумеется, победа в первой встрече прибавляет оптимизма. Да и вообще, парижане давно мечтают покорить Лигу чемпионов.
И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Никакой игры на удержание от ПСЖ ждать явно не приходится. Не те амбиции!
Статистика для ставок
- Баски не выигрывали в 3 своих последних матчах
- Парижанин Килиан Мбаппе забил 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
- В первом поединке уверенный успех праздновал ПСЖ
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.53, а победа гостей — в скромные 2.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.
- 1.80Шеффилд Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставка
- 1.75Интер — Дженоа: прогноз и ставка
- 1.80Реал Сосьедад — ПСЖ: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Баски явно намерены рискнуть, тогда, как и ПСЖ наверняка не собирается отсиживаться в обороне.
Парижане наверняка постараются закрепить успех первой встречи, да и Мбаппе намерен пополнить свой голевой багаж.
Ставка: ТБ 4.5 за 6.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голепад еще в первом тайме.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 7.60.
А еще есть умеренный прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПСЖ с коэффициентом 1.80.