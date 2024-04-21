21 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «вилланов» складывается отлично. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Астон Вилла» пытается отстоять лигочемпионские позиции. Да и с атакой у команды полный ажур: 68 мячей в 33 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Астон Вилла» переиграла мощный «Арсенал» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «вилланы» добыли всего 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Плюс ко всему, «Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций. Бирмингемцы в серии пенальти одолели «Лилль».

Не сыграют: Бубакар Камара, Алекс Морено, Джейкоб Рэмзи — травмированы. Дуглас Луис — дисквалифицирован.

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Состояние команды: Бирмингемцы сильны, к тому же мотивированы сохранить за собой 4 строчку. Правда, лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи против «Борнмута» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Астон Вилла» проиграла трижды при одной виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Вилланам» нельзя терять очки, ведь на пятки наступает «Тоттенхэм».

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» уже ни на что не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Команда выиграла всего лишь 11 раз в 32 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 57 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла один зачетный балл. «Борнмут» не дал себя обидеть манкунианцам (2:2).

В пяти последних матчах «вишни» выиграли трижды. В этих поединках игроки «Борнмута» забили 10 мячей при 8 пропущенных в собственные ворота.

«Вишни» ходят в середняках, да и стабильностью не блещут. Неплохой сезон проводит Доминик Соланке, отличившийся 17 точными выстрелами.

Не сыграют: Маркус Тавернье — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Борнмут» выглядит весьма неплохо. Команда может дать бой любому оппоненту.

В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Так что «Борнмут» может спокойно доигрывать нынешний чемпионат.

В двух своих последних матчах «вишни» не смогли победить. Впрочем, «вилланам» команда явно даст знатный бой.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Борнмут» постарается прервать свою серию неудач.

Статистика для ставок

«Борнмут» более полутора лет не обыгрывает «вилланов»

«Вишни» не побеждают 2 матча кряду

В матче первого круга была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих соперников традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.70