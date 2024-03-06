«Реал» Мадрид
Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на чужом поле победил с результатом 1:0.
Теперь для выхода в следующий раунд турнира испанскому клубу можно сыграть вничью, добиться чего на своем поле относительно легко, особенно если учитывать его класс.
Реал Мадрид — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: мадридцы в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле потеряли очки в игре с «Валенсией» (2:2).
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух ничьих.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не сыграют: Алаба, Милитао, Куртуа — травмированы, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: На сегодня «Реал» имеет
Такая форма позволяет клубу не только иметь хорошие шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов, но и уверенно лидировать в испанской Ла Лиге.
Джуд Беллингем — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов с четырьмя голами.
«Лейпциг»
Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» потерпел поражение на своем поле со счетом 0:1.
Поэтому для выхода в следующий раунд турнира немецкому клубу необходимо выигрывать на выезде с разницей минимум в один мяч, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках Бундеслиги восточногерманский клуб одержал разгромную победу над «Бохумом» (4:1).
Эта победа стала лишь второй в пяти последних матчах во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей.
Не сыграют: Клостерман — травмирован. Дисквалифицирован — Симакан.
Состояние команды: в девяти последних поединках «Лейпциг» потерпел пять поражений и только трижды победил при одной ничьей.
Закономерно, что такая форма не только мешает «Быкам» навязать борьбу королевскому клубу в Лиге чемпионов, но и не позволяет держаться в топ-4 Бундеслиги, занимая пятое место.
Лучший бомбардир клуба в Лиге чемпионов — Луис Опенда с четырьмя голами. Он же больше всех в команде забивает и в чемпионате Германии, где с 17 голами занимает третье место в списке лучших снайперов.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Реала» было забито меньше 2,5 голов.
- в двух из трех последних матчей «Реала» зафиксирована ничья
- в пяти из девяти последних матчей «Лейпцига» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.40, победа «Лейпцига» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В последнее время игры мадридцы не изобилуют забитыми мячами.
В двух из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов, так что такой расклад для них не редкость.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Реал» не проиграет и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3.00.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Лейпциг» с коэффициентом для ставки 5.10.