«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» в нынешнем сезоне выступают достаточно мощно. «Реал» Мадрид лидирует в Примере, на 7 очков опережая ближайшего конкурента.
При этом оборона команды отличается непривычной надежностью. В 27 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой всего 18 раз.
Реал Мадрид — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде не удалось добыть викторию. «Реал» Мадрид расписал боевую мировую с «Валенсией» (2:2).
А вот до того команда Карло Анчелотти минимально переиграла «Севилью». Да и победа над «РБ Лейпцигом» в первом матче (1:0) дает определенные преференции.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 9 мячей. А вот в свои ворота «Реал» Мадрид пропустил лишь трижды.
Не сыграют: Давид Алаба, Тибо Куртуа, Эдер Милитао — травмированы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Реал» Мадрид сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. И в Примере, и в Лиге чемпионов цели стоят максимальные.
В кадровом плане у команды относительный штиль. Да и Винисиус Жуниор вполне способен улучшить свои результативные показатели.
В первом поединке «Реал» Мадрид выиграл минимально. Между тем, играть на удержание мадридцы уж точно не собираются.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 5 месте в турнирной таблице своего чемпионата.
Причем забила команда 53 мяча, пропустив в свои ворота 31.
Последние матчи: в минувшем туре Бундеслиги «быки» поживились тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Бохумом» (4:1).
А ведь до того «РБ Лейпциг» уступил кризисной «Баварии» (1:2). Да и вообще, чего-чего, а стабильности «быкам» точно не хватает.
В пяти последних поединках команда дважды победила при двух поражениях. При этом забить в них удалось 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Лукас Клостерманн, Мохамед Симакан — травмированы.
Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов немецкий клуб уже проявил свои лучшие качества. Так что вылет от «Реала» не будет особой трагедией.
Продуктивный сезон выдает молодой Беньямин Шешко. Словенец настрелял 7 мячей в чемпионате Германии и 2 — в Лиге чемпионов.
И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «РБ Лейпциг» постарается оказать достойное сопротивление «королям».
Статистика для ставок
- «Реал» не проигрывает с конца сентября
- Джуд Беллингем («Реал») и Лои Опенда («РБ Лейпциг») забили по 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
- В первом поединке минимальный успех праздновали испанцы (1:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.73, а победа гостей — в скромные 5.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.
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Прогноз: «Быки» наверняка постараются быстро отыграть гандикап в один мяч.
Немцам палец в рот не клади, да и «Реал» вполне может допустить некоторую недооценку соперника.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 5.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что немцы все-таки сумеют переиграть «Реал».
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 5.55.
Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Лейпциг» со ставкой за 2.50.