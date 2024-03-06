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    Сумеют ли «быки» огорчить «Реал»?

    «Реал» — «Лейпциг». Дерзкая ставка (к. 5.10) на футбол, Лига чемпионов, 6 марта 2024 года

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    Тони Кроос
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 6 марта пройдет матч «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг». Начало — 23:00 (мск). «Реал» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 06 Марта 2024 года
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» в нынешнем сезоне выступают достаточно мощно. «Реал» Мадрид лидирует в Примере, на 7 очков опережая ближайшего конкурента.

    При этом оборона команды отличается непривычной надежностью. В 27 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой всего 18 раз.

    Реал Мадрид — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде не удалось добыть викторию. «Реал» Мадрид расписал боевую мировую с «Валенсией» (2:2).

    А вот до того команда Карло Анчелотти минимально переиграла «Севилью». Да и победа над «РБ Лейпцигом» в первом матче (1:0) дает определенные преференции.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 9 мячей. А вот в свои ворота «Реал» Мадрид пропустил лишь трижды.

    Не сыграют: Давид Алаба, Тибо Куртуа, Эдер Милитао — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Реал» Мадрид сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. И в Примере, и в Лиге чемпионов цели стоят максимальные.

    В кадровом плане у команды относительный штиль. Да и Винисиус Жуниор вполне способен улучшить свои результативные показатели.

    В первом поединке «Реал» Мадрид выиграл минимально. Между тем, играть на удержание мадридцы уж точно не собираются.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 5 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

    Причем забила команда 53 мяча, пропустив в свои ворота 31.

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    • Последние матчи: в минувшем туре Бундеслиги «быки» поживились тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Бохумом» (4:1).

    А ведь до того «РБ Лейпциг» уступил кризисной «Баварии» (1:2). Да и вообще, чего-чего, а стабильности «быкам» точно не хватает.

    В пяти последних поединках команда дважды победила при двух поражениях. При этом забить в них удалось 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Клостерманн, Мохамед Симакан — травмированы.

    Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов немецкий клуб уже проявил свои лучшие качества. Так что вылет от «Реала» не будет особой трагедией.

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    Продуктивный сезон выдает молодой Беньямин Шешко. Словенец настрелял 7 мячей в чемпионате Германии и 2 — в Лиге чемпионов.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «РБ Лейпциг» постарается оказать достойное сопротивление «королям».

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает с конца сентября

    • Джуд Беллингем («Реал») и Лои Опенда («РБ Лейпциг») забили по 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

    • В первом поединке минимальный успех праздновали испанцы (1:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.73, а победа гостей — в скромные 5.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

    Прогноз: «Быки» наверняка постараются быстро отыграть гандикап в один мяч.

    Немцам палец в рот не клади, да и «Реал» вполне может допустить некоторую недооценку соперника.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 5.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что немцы все-таки сумеют переиграть «Реал».

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 5.55.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Лейпциг» со ставкой за 2.50.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Лейпциг» с коэффициентом 5.10. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «быки» огорчить «Реал»?
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