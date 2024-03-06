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    Аморим: «Аталанта» сейчас в полном порядке

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    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча против «Аталанты» в Лиге Европы.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Думаю, с момента нашей встречи на групповой стадии мы стали быстрее и лучше, как и "Аталанта". Наш соперник сейчас в полном порядке. Да, было поражение от "Интера", но такому "Интеру" проигрывают все.

    Я являюсь большим поклонником тренерского таланта Гасперини ещё с тех пор, как сам был футболистом. Мне не терпится снова встретиться с таким великим тренером», — приводит слова Аморима журналист Альфредо Педулла.

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    • Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

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