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    Гасперини: Мы бы предпочли не играть четыре больших матча за 11 дней

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался относительно предстоящего поединка против «Спортинга» в Лиге Европы.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы заработали очко в матче против "Милана", но проиграли "Интеру" и "Болонье". Сожалеем о последнем матче, но сейчас другое соревнование, мы начинаем заново. Единственная проблема в том, что у нас очень много серьезных игр, которые стоят вплотную по времени.

    Мы бы предпочли не играть четыре больших матча за 11 дней. С "Интером" пришлось играть между двумя самыми важными играми после двух спокойных месяцев. У нас практически не было времени подготовиться к "Спортингу", и это большая проблема», — приводит слова Гасперини Football Italia.

    Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

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