Гасперини: Мы бы предпочли не играть четыре больших матча за 11 дней

Главный тренервысказался относительно предстоящего поединка противв Лиге Европы.

«Мы заработали очко в матче против "Милана", но проиграли "Интеру" и "Болонье". Сожалеем о последнем матче, но сейчас другое соревнование, мы начинаем заново. Единственная проблема в том, что у нас очень много серьезных игр, которые стоят вплотную по времени.

Мы бы предпочли не играть четыре больших матча за 11 дней. С "Интером" пришлось играть между двумя самыми важными играми после двух спокойных месяцев. У нас практически не было времени подготовиться к "Спортингу", и это большая проблема», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.