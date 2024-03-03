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    «Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд

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    Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч начнётся в 16:30 мск.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Стартовые составы команд:

    «Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Макаров, Бителло, Тюкавин.

    «Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков.

    Прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» доступен по ссылке.

    После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.

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