«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Макаров, Бителло, Тюкавин.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков.
Прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» доступен по ссылке.
После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место.
«Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.