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    Три топ-клуба АПЛ хотят подписать вратаря «Аякса»

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    Сразу три английских топ-клуба проявляют серьезный интерес к вратарю «Аякса» Дианту Рамаю.

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    По информации Bild, 22-летний немец попал в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».

    Рамай перешел в «Аякс» летом 2023 года из франкфуртского «Айнтрахта». В текущем сезоне он провел в чемпионате Нидерландов 17 матчей и пропустил 26 мячей. Кроме того, Диант пропустил девять мячей в шести играх Лиги Европы.

    Transfermarkt оценивает стоимость Рамая в пять миллионов евро.

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