Три топ-клуба АПЛ хотят подписать вратаря «Аякса»

Сразу три английских топ-клуба проявляют серьезный интерес к вратарю «Аякса»

По информации Bild, 22-летний немец попал в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».

Рамай перешел в «Аякс» летом 2023 года из франкфуртского «Айнтрахта». В текущем сезоне он провел в чемпионате Нидерландов 17 матчей и пропустил 26 мячей. Кроме того, Диант пропустил девять мячей в шести играх Лиги Европы.

Transfermarkt оценивает стоимость Рамая в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Аякса» станет Пеп Лейндерс, который в настоящее время занимает должность помощника Юргена Клоппа в «Ливерпуле».