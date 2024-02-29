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    Президент «Наполи»: Мы не сможем удержать Осимхена, когда на него претендуют богатые клубы

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб вряд ли сможет сохранить в своем составе нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Некоторые игроки остаются на долгие годы, других хотят "ПСЖ", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси"...Трудно удерживать игроков, когда их хотят богатые клубы. Я могу подтвердить, что в его контракте прописана сумма выкупа, очень высокая», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

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    Контракт 25-летнего нападающего с «Наполи» действует до лета 2026 года. На портале Transfermarkt он стоит 110 млн евро. В этом сезоне Осимхен сыграл 21 матч, забил 13 голов, отдал 4 голевые передачи.

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