Президент «Наполи»: Мы не сможем удержать Осимхена, когда на него претендуют богатые клубы

Президент «Наполи»сообщил, что клуб вряд ли сможет сохранить в своем составе нигерийского нападающего

«Некоторые игроки остаются на долгие годы, других хотят "ПСЖ", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси"...Трудно удерживать игроков, когда их хотят богатые клубы. Я могу подтвердить, что в его контракте прописана сумма выкупа, очень высокая», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица Серии А

Контракт 25-летнего нападающего с «Наполи» действует до лета 2026 года. На портале Transfermarkt он стоит 110 млн евро. В этом сезоне Осимхен сыграл 21 матч, забил 13 голов, отдал 4 голевые передачи.