Сегодня в 23:00 по московскому времени «Лутон» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Лутон»

«Лутон» стартовал в Кубке Англии с третьего раунда матчем с «Болтоном». После нулевой ничьей в первой встрече командам потребовалась переигровка. Во втором матче в гостях «шляпники» сыграли куда лучше, одержав победу со счетом 2:1.

В 1/16 финала подопечные Роба Эдвардса встречались с «Эвертоном». При счете 1:1 «Лутон» вырвал победу в самой концовке благодаря голу Вудроу на 96-й минуте.

А вот в чемпионате Англии дела у «шляпников» идут не лучшим образом. «Лутон» занимает 18-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча. В крайнем туре АПЛ коллектив Эдвардса крупно уступил на выезде «Ливерпулю» (1:4).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является действующим победителем Кубка Англии. В финале прошлого сезона «горожане» переиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Победа в этом турнире стала для «Манчестер Сити» седьмой в истории клуба.

В текущем розыгрыше Кубка Англии подопечные Хосепа Гвардиолы стартовали с разгромной победы над «Хаддерсфилдом» (5:0). Следующим соперником «горожан» стал «Тоттенхэм», который был обыгран с минимальным счетом благодаря голу Аке на 88-й минуте.

«Манчестер Сити» также претендует на сохранение титула в АПЛ. На данный момент «горожане» на одно очко отстают от лидера чемпионата — «Ливерпуля». В крайнем туре АПЛ подопечные Гвардиолы обыграли на выезде «Борнмут» (1:0).

Личные встречи

В декабре прошлого года команды встречались между собой в рамках 16-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» в волевом стиле обыграл соперника на выезде (2:1).

Всего история противостояния команд насчитывает 9 встреч. «Манчестер Сити» одержал в них 5 побед, остальные 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.91.