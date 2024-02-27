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    «Манчестер Сити» уверенно победит и пройдет дальше

    «Лутон» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.91) и прогноз на 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола
    В рамках 1/8 финала Кубка Англии 27 февраля пройдет матч «Лутон» — «Манчестер Сити». Начало — 23:00 (мск). «Лутон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» начал борьбу в Кубке Англии с 1/32 финала. Сначала команда прошла «Болтон», одолев соперника в переигровке (0:0, 2:1).

    В 1/16 финала «Лутону» противостоял «Эвертон». Встреча состоялась в Ливерпуле. «Лутон» в гостях победил мерсисайдский клуб со счетом 2:1.

    Последние матчи: «Лутон Таун» неплохо начал февраль, сыграв на равных с «Ньюкаслом». Команды показали атакующий футбол и в сумме забили 8 голов на двоих (4:4). Но потом наступил спад.

    В дальнейших трех встречах «Лутон» потерпел три поражения подряд. Дома команда уступила «Шеффилду» (1:3) и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Затем последовал крайне неудачный визит на «Энфилд» к «Ливерпулю» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Игра «Лутона» серьезно ухудшилась. В предстоящей встрече у хозяев немного шансов на победу.

    Хотя в январе «Лутон» выглядел вполне уверенно. Болельщики были счастливы, когда команда с 16 по 30 января добилась трех побед подряд. Были обыграны «Болтон» (2:1), «Эвертон» (2:1) и «Брайтон» (4:0).

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити», как и «Лутон Таун», вступил в борьбу с 1/32 финала. На этой стадии у «горожан» не возникло никаких проблем. Клуб дома разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:0.

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    • В 1/16 финала подопечным Хосепа Гвардиолы пришлось посложнее. «Манчестер Сити» встречался с «Тоттенхэмом». «Горожане» с трудом выиграли в Лондоне со счетом 1:0 благодаря голу Натана Аки.

    Последние матчи: «Манчестер Сити» набрал отличный ход. Но в последних двух матчах команда мало забивает. Иногда подопечные Гвардиолы завоевывают три очка просто на классе, не прилагая максимальных усилий.

    К примеру, так было в матчах АПЛ с «Брентфордом» и «Борнмутом». В этих встречах «Манчестер Сити» хватило одного гола.

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    Состояние команды: «Манчестер Сити» в последних 10 встречах добился девяти побед. Не удалось выиграть только 17 февраля в матче с «Челси» (1:1).

    В текущем сезоне «Манчестер Сити» уже приезжал к «Лутону» в АПЛ. Поединок состоялся 10 декабря. Тогда «горожане» выиграли в гостях со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • «Лутон» проиграл в двух своих последних матчах.

    • Команды уже встречались в декабре 2023 года и тогда «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

    • «Манчестер Сити» в последних девяти выездных матчах добился девяти побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.77, а победа хозяев — в 8.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: «Манчестер Сити» находится в отличной форме. Сенсации ждать не стоит. Фаворит уверенно победит.

    Рекомендуемая ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) гола за 1.91.

    Прогноз: Команды не станут отсиживаться в обороне. «Лутон» будет играть на контратаках и одна из них обязательно окажется результативной.

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

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    «Лутон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» уверенно победит и пройдет дальше
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