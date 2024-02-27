«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Лутон Таун» начал борьбу в Кубке Англии с 1/32 финала. Сначала команда прошла «Болтон», одолев соперника в переигровке (0:0, 2:1).
В 1/16 финала «Лутону» противостоял «Эвертон». Встреча состоялась в Ливерпуле. «Лутон» в гостях победил мерсисайдский клуб со счетом 2:1.
Последние матчи: «Лутон Таун» неплохо начал февраль, сыграв на равных с «Ньюкаслом». Команды показали атакующий футбол и в сумме забили 8 голов на двоих (4:4). Но потом наступил спад.
В дальнейших трех встречах «Лутон» потерпел три поражения подряд. Дома команда уступила «Шеффилду» (1:3) и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Затем последовал крайне неудачный визит на «Энфилд» к «Ливерпулю» (1:4).
Состояние команды: Игра «Лутона» серьезно ухудшилась. В предстоящей встрече у хозяев немного шансов на победу.
Хотя
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити», как и «Лутон Таун», вступил в борьбу с 1/32 финала. На этой стадии у «горожан» не возникло никаких проблем. Клуб дома разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:0.
В 1/16 финала подопечным Хосепа Гвардиолы пришлось посложнее. «Манчестер Сити» встречался с «Тоттенхэмом». «Горожане» с трудом выиграли в Лондоне со счетом 1:0 благодаря голу Натана Аки.
Последние матчи: «Манчестер Сити» набрал отличный ход. Но в последних двух матчах команда мало забивает. Иногда подопечные Гвардиолы завоевывают три очка просто на классе, не прилагая максимальных усилий.
К примеру, так было в матчах АПЛ с «Брентфордом» и «Борнмутом». В этих встречах «Манчестер Сити» хватило одного гола.
Состояние команды: «Манчестер Сити»
В текущем сезоне «Манчестер Сити» уже приезжал к «Лутону» в АПЛ. Поединок состоялся 10 декабря. Тогда «горожане» выиграли в гостях со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- «Лутон» проиграл в двух своих последних матчах.
- Команды уже встречались в декабре 2023 года и тогда «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.
- «Манчестер Сити» в последних девяти выездных матчах добился девяти побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.77, а победа хозяев — в 8.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.45 соответственно.
Прогноз: «Манчестер Сити» находится в отличной форме. Сенсации ждать не стоит. Фаворит уверенно победит.
Рекомендуемая ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) гола за 1.91.
Прогноз: Команды не станут отсиживаться в обороне. «Лутон» будет играть на контратаках и одна из них обязательно окажется результативной.
Ставка: Обе забьют за 1.87.