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    Леан: Поначалу мы не были в гармонии с Пиоли

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    Нападающий «Милана» Рафаэл Леан рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Стефано Пиоли.

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    «Поначалу мы не были в гармонии с Пиоли. Помню одну из его пресс-конференций, которая меня раздражала: он говорил вещи, которые, по моему мнению, не должен был говорить, которые следовало сначала обсудить с командой.

    Потребовалось время, чтобы мы поняли, как относиться друг к другу, но в то же время он умел находить лучший способ игры для меня и команды. Секрет заключался в том, чтобы найти чёткий и прямой способ разговаривать друг с другом. Сегодня всё по-другому.

    У нас хорошие отношения, и причина в том, что я доверяю ему, а он доверяет мне. Я один из тех игроков, кто дольше всех находится в его кабинете, а также тот, кто сыграл больше всего минут в каждом из последних сезонов. Думаю, эти две вещи связаны между собой», — приводит слова Леан Sky Sport Italia.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 23 матча за «Милан» в Серии А, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

    «Милан» занимает 3-е место в таблице чемпионата Италии с 53 очками в активе.

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