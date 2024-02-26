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    Гендиректор «Пари НН»: Джикия? Мы и Мбаппе тоже интересуемся

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

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    «Хотеть — не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность.

    Сергей Николаевич высказал свое желание, "хотелку". Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но возможностями.

    Интересуется ли клуб Джикией? "Пари НН" и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями», — цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

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