Гендиректор «Пари НН»: Джикия? Мы и Мбаппе тоже интересуемся

Генеральный директорвысказался о возможном подписании защитника

«Хотеть — не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность.

Сергей Николаевич высказал свое желание, "хотелку". Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но возможностями.

Интересуется ли клуб Джикией? "Пари НН" и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями», — цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал 3-х футболистов, которых хотел бы подписать в свою команду.

После 18-и туров нижегородская команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.