Стало известно, кто может возглавить «Челси» в случае увольнения Почеттино

Руководствоопределилось с тренером, который может возглавить команду в случае увольнения

Почеттино вряд ли покинет пост главного тренера «Челси» по ходу текущего сезона, но это может произойти летом.

В таком случае хозяева лондонского клуба попытаются договориться с Роберто Де Дзерби, который в настоящее время возглавляет «Брайтон».

В минувшее воскресенье «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги. «Синие» пропустили единственный гол за несколько минут до завершения овертайма.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» находится на 11-м месте после 25 туров.