Источник: Де Дзерби встречался с президентом «Барселоны»

Главный тренер английского «Брайтона»провел переговоры с руководством, сообшает AS.

Итальянский специалист провел трёхчасовую встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

Стороны остались довольны другом, но главным препятствием для заключения контракта являются высокие отступные в размере € 10 млн.

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Сейчас агенты Де Дзерби пытаются решить вопрос с «Брайтоном», чтобы уменьшить сумму отступных. Если им удастся решить вопрос с руководством «чаек», то итальянец возглавит «Барселону» 1 июля 2024 года.