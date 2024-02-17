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    • Источник: Де Дзерби встречался с президентом «Барселоны»
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    Источник: Де Дзерби встречался с президентом «Барселоны»

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    Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби провел переговоры с руководством «Барселоны», сообшает AS.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    Итальянский специалист провел трёхчасовую встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

    Стороны остались довольны другом, но главным препятствием для заключения контракта являются высокие отступные в размере € 10 млн.

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    Сейчас агенты Де Дзерби пытаются решить вопрос с «Брайтоном», чтобы уменьшить сумму отступных. Если им удастся решить вопрос с руководством «чаек», то итальянец возглавит «Барселону» 1 июля 2024 года.

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